Cambio di rotta sulle bollette del gas: ecco le nuove tariffe

Pare finalmente esserci all'orizzonte una piccola tregua per quanto concerne i consumi di famiglie e imprese: secondo i dati relativi al mese di ottobre, infatti, le tariffe del gas naturale hanno subito un calo del 12,9% rispetto a quelli che erano stati i costi registrati nel trimestre che va da luglio a settembre.

Si può parlare di un calo in un certo senso atteso, per il fatto che già l'andamento delle quotazioni del gas sul mercato europeo aveva anticipato il trend attuale: solo nell'ultimo mese, infatti, si era registrata una sensibile diminuzione, attestatasi mediamente tra il 35% e il 40%. Nonostante le buone sensazioni alla vigilia, comunque, il decremento di 12,9 punti perecetuali è andanto ben oltre le più rosee aspettative e potrà essere un buon trampolino di lancio verso i prossimi aggiornamenti del tariffario, in calendario nei primi giorni di dicembre.

Sulla diminuzione dei costi, è innegabile, hanno influito le inusuali condizioni climatiche di queste prime settimane autunnali, con temperature decisamente più miti rispetto alle medie stagionali. Un altro elemento determinante è rappresentato di certo dalla politiche di risparmio attuate tanto dalle famiglie quanto dalle imprese italiane, nonché dai primi segnali di recessione, che hanno portato a un inevitabile rallentamento della produzione industriale.

Il monito di Arera