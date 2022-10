Bollo auto, raffica di avvisi ai morosi: cosa succede in Toscana

Nonostante la Regione Toscana da due anni si sia preoccupata di offrire un servizio ad hoc per avvisare gli automobilisti della prossima scadenza del loro bollo auto, un residente su quattro non paga la tassa entro i termini stabiliti dalla legge. Sono più di 2 milioni e 400mila i toscani proprietari di oltre 3 milioni di veicoli, i quali, ogni anno, a seconda della data di immatricolazione della loro vettura, sono obbligati a pagare il bollo auto nel mese di riferimento. L’ente regionale della Toscana invia a casa a tutti gli automobilisti, a mezzo posta o via mail con una pec, la comunicazione della scadenza della tassa.

Già sono pronte a partire circa 700mila lettere e 80mila email per tutti coloro che hanno il bollo auto in scadenza il 31 dicembre, che dovrà essere saldato entro il 31 gennaio 2023. Successivamente, nel mese di novembre, saranno inviate altre 600mila comunicazioni, questa volta per avvisare bonariamente i ritardatari a mettersi in regola con la tassa 2020. I morosi pagheranno un leggero sovrapprezzo, anche se non si tratta di una multa, dato che le sanzioni scattano quando si avvia la procedura di recupero forzoso.