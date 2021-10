Ecco dove può arrivare la stangata bollo auto

Assieme a tutta la caterva di aumenti che stiamo subendo (alimentari, elettricità, carburanti) non poteva mancare anche il bollo auto: se ne parla in Regione Toscana e i malumori sono già molto forti.

"Le ipotesi sono tante"

" Prima di toccare i portafogli dei toscani ci penso centomila volte " afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ma lascia la "porta aperta" ai temuti aumenti perché all'appello mancano oltre 550 milioni sanità esclusa. " L’aumento del bollo auto è una ipotesi ventilata da me in giunta - spiega Giani a La Nazione - le ipotesi sono tante e sono contenute in un pacchetto di proposte che dovremo valutare approfonditamente sulla doppia direttrice Roma e giunta ".

Il no di Italia Viva

Anche se l’" ipotesi è ventilata " è arrivato il no secco da parte di Stefania Saccardi, vicepresidente e assessore ed esponente di Italia Viva. E il Pd? Per ora non prende posizione e sta alla finestra: la conferma arriva da Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in consiglio regionale Toscana, che riguardo al problema del bollo auto affrontato dal presidente Giani sottolinea che " la questione resta aperta " e sarà affrontata in un confronto del gruppo consiliare. Alla Saccardi fa eco il coordinatore toscano di Italia Viva, ed europarlamentare, Nicola Danti, dichiarando di essere " fermamente contrari a ogni ipotesi di aumento della pressione fiscale. Le tasse devono diminuire non aumentare" , prendendo ad esempio lo stesso premier Draghi che ha più volte ribadito come in questa fase " il denaro va restituito ai cittadini, non prelevato. Peraltro questa vicenda del bollo è bizzarra: non è stata discussa né in giunta, né in consiglio regionale ".

Se la Regione Toscana è stata tra le più virtuose a livello sanitario, quanto sta accadendo in questa fase mette Danti sul chi va la circa le cifre negative che riguardano il bilancio. " Non abbiamo avuto però nessun notizia precisa da Giani e da Bezzini. Credo sia arrivato il momento di pensare meno, molto meno, a tagli di nastro e vernissage e operare per dare vita a un’azione di governo animata dalle forze di maggioranza e guidata collegialmente dalla giunta ". A questo punto si attendono i ristori del governo per le spese sostenute nell'anno e mezzo di pandemia: Giani punta a ricevere 150-200 milioni sui due miliardi complessivi chiesti dalle Regioni.