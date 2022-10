Bonifici istantanei, ora cambia tutto: la novità dall'Europa

La Commissione europea ha lanciato una proposta innovativa per azzerare i tempi in cui si effettua un bonifico: l'introduzione dei pagamenti istantanei in modo " conveniente, sicuro e senza ostacoli " per tutti i cittadini e le imprese in Europa. I bonifici dovrebbero essere erogati al massimo in 10 secondi cambiando del tutto il metodo tradizionale che impiega da uno a più giorni.

Come cambierà il regolamento

La proposta va aggiornare così un regolamento datato 2012 sui pagamenti in Euro (Sepa) che dà " l'obbligo di rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili e allo stesso prezzo praticato per i bonifici tradizionali non istantanei in euro ", spiegano da Bruxelles. All'inizio di quest'anno soltanto l'11% dei bonifici Ue erano istantanei, adesso c'è bisogno di maggiore velocità per " migliorare significativamente il flusso di cassa e portano a risparmi sui costi per le imprese, in particolare per le Pmi, compresi i commercianti ", ha affermato la Commissione.

I quattro requisiti

La proposta prevede che vengano rispettati 4 requisiti: al primo posto c'è la volontà di " rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili, con l’obbligo per i fornitori di servizi di pagamento dell’Ue che già offrono bonifici in euro di offrire anche la loro versione istantanea entro un periodo definito ". Il secondo requisito è fare in modo, garantendolo, che il prezzo applicato per questa tipologia di pagamento " non superi il prezzo praticato per i bonifici tradizionali non istantanei in euro ". Al terzo posto c'è il desiderio di fare in modo che la gente si avvicini ai pagamenti istantanei " con obbligo per i fornitori di verificare la corrispondenza tra il numero di conto bancario (Iban) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore al fine di avvisare il pagatore di un possibile errore o frode prima che venga effettuato il pagamento ".

Infine, si vuole fare in modo che vengano eliminate le frizioni durante l'elaborazione dei bonifici istantanei in euro " preservando l’efficacia dello screening delle persone soggette a sanzioni dell’Ue " con una procedura in cui i prestatori di servizi di pagamento possano verificare ogni giorno " i propri clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni dell’Ue, invece di esaminare tutte le transazioni una per una" , aggiungono da Bruxelles. Come spiega Europatoday, quotidianamente il flusso del contante bloccato per le lungaggini burocratiche ammonterebbe a quasi 200 miliardi di euro ogni giorno, una cifra enorme che si cerca in tutti i modi di snellire prima del 2023.

