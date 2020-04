Arriva bonus da 600 euro? ​Gualtieri: "Erogati entro prossima settimana"

Sul bonus di 600 euro destinato agli autonomi per far fronte all'emergenza coronavirus ora interviene il ministro Roberto Gualtieri. " In queste ore all'Inps si stanno erogando finalmente i 600 euro che dovrebbero essere assegnati tutti entro la prossima settimana. La prossima tranche, quella per il mese di aprile, sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente ", ha annunciato il ministro dell'Economia al Tg3. Dopo intoppi e discussioni quindi il bonus sta per arrivare, a tutti. Gualtieri ha poi anticipato che " i l decreto Aprile sarà molto consistente. Molto più consistente del decreto Marzo e daremo una risposta adeguata perché nessuno deve perdere il posto di lavoro per il coronavirus: tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria, tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente ".

" Stiamo lavorando molto intensamente e le banche la settimana prossima avranno le regole di ingaggio " per i prestiti grandi con garanzia Sace ed " entro fine mese le garanzie potranno essere concesse e i prestiti erogati ", ha aggiunto Gualtieri. " Una rapidità senza precedenti per mettere in campo misure straordinarie per sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese ''. Il ministro ha anche spiegto che il fondo di garanzia " sta già erogando migliaia di prestiti su base del decreto Cura Italia. Le nuove misure saranno operative dalla prossima settimana per i prestiti fino a 25mila euro con 100% di garanzie e per quelli fino a 5 milioni del fondo di garanzia ".