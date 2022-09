Via al bonus benzina, dal 12 settembre le domande: a chi spetta

Tutto pronto per il bonus benzina. La domanda si presenta a partire dal 12 settembre e per i 30 giorni successivi tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Il bonus è stato introdotto dal decreto Aiuti e consiste in un credito d’imposta pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore durante il primo trimestre 2022, al netto dell’Iva.

Si accede alla piattaforma con le credenziali Spid, Cie o Cns. Ma a chi spetta il bonus benzina? Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi con sede o stabile organizzazione in Italia. Il contributo si può cumulare con altre agevolazioni dello stesso tipo, ma va usato solo in compensazione tramite modello F24.

Il credito d’imposta verrà attribuito in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse, che ammontano a 497 milioni di euro per il 2022.

