Bonus bollette ampliato: ecco come funziona

Circa cinque milioni di famiglie potranno usufrure del bonus sulle bollette di luce e gas dopo gli aumenti record registrati nel primo trimestre di quest'anno. A causa della crisi, più del 15% di privati e piccole imprese non si sono potuti permettere il pagamento della tassa nel mese di febbraio. Adesso, arriva la tanto attesa riduzione del 10.2% sui prezzi di energia e gas nel secondo trimestre (aprile, maggio e giugno) come fa sapere l'Arera.

Come funziona il bonus

Il bonus sociale previsto dal governo attraverso con il Dl 21/2022 sulle " Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina ", prevede che ne possano usufruire tutte le famiglie il cui reddito non è superiore a 12mila euro, soglia più alta rispetto a quanto previsto in un primo momento (fino a 8.265 euro). Dell’agevolazione fanno i contratti a mercato libero così come quelli a regime tutelato. Come ricorda il Corriere, il valore del bonus per la luce dipende da quanti componenti del nucleo familiare compaiono nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per la richiesta Isee: le famiglie composte da un massimo di due persone avranno 165,60 euro a trimestre; quelle composte tra tre o quattro persone riceveranno 200,70 euro a trimestre e quelle che superano i quattro elementi avranno

235,80 euro a trimestre.

Bonus gas e acqua calda

Lo stesso discorso si applica sul gas e il conteggio vale in base al numero dei componenti familiari: in questo caso, viene presa in considerazione anche la categoria d’uso associata alla fornitura, cioé se il gas viene utilizzato per l'acqua calda sanitaria e/o per la cottura dei cibi ma anche in base alla zona climatica in cui si trova la casa. Le cifre comprendono 62,10 per l'acqua calda sanitaria, un'agevolazione sul riscaldamento che varia da 143,10 per la fascia climatica A e B a 508,50 per la F. Per capire di quale fascia si fa parte, basta cliccare a questo link con la mappatura nazionale aggiornata. Le cifre per le famiglie con più di quattro componenti sono di 112,50 euro per l'acqua calda sanitaria, il bonus riscaldamento di 192,60 euro per la zona A/B, 290,70 euro in zona, 440,10 euro in zona D, 602,10 euro per la E e 704,70 per la F. Unendo acqua calda sanitaria e riscaldamento l'agevolazione varia da 304,20 euro per la zona A/B) a 816,30 euro per la zona F.

Come avere l'agevolazione