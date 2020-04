Dal bonus colf alle vacanze: il governo studia il nuovo decreto

All'interno del nuovo decreto legge a sostegno dell'economia studiato dal governo dovrebbe esserci spazio, tra le altre disposizioni, anche per un bonus destinato ai lavoratori domestici.

Scendendo nel dettaglio, come sottolinea Il Corriere della Sera, il valore complessivo dei provvedimenti si attesterà intorno ai 70 miliardi, 30 dei quali saranno destinati a garantire la liquidità alle imprese (di questi, 25 miliardi convergeranno nella Sace per le garanzie sui prestiti alle grandi aziende, mentre 5 al Fondo per le pmi). I rimanenti 40 miliardi copriranno le altre misure: si va dai 15 miliardi per prolungare la cassa integrazione di 5-6 settimane al miliardo e mezzo destinato al reddito di emergenza e al citato bonus per colf e badanti.

Bonus colf e badanti

A proposito dell'aiuto dedicato ai lavoratori domestici, stiamo parlando di un supporto economico compreso tra i 200 e i 400 euro. Il buono sarà calibrato sull'orario di lavoro – full time o part time – dei destinatari.

Regioni ed enti locali

Capitolo regioni ed enti locali. Sono 5 i miliardi che verranno messi sul tavolo, tra i quali 3-3,5 per comuni e province. Altri 3 miliardi saranno invece destinati a sanità e Protezione civile: questi saranno necessari per assumere 5mila infermieri per l'assistenza a domicilio.

Famiglia e vacanze

Per quanto riguarda la famiglia, in aggiunta alla proroga dei congedi parentali (o in alternativa dei voucher per la baby sitter), si parla di un bonus una tantum sui figli fino a 14 anni, la cui entità dipenderebbe dal reddito. Potrebbe trovare spazio anche un bonus per le famiglie che decideranno di spendere le vacanze in Italia; le ultime indiscrezioni parlano di una cifra massima di 325 euro per redditi fino a 26mila euro.

Lavoratori autonomi, professionisti e cococo

È stato invece confermato l'aumento da 600 a 800 euro del bonus per i lavoratori autonomi, i professionisti e i cococo. Sarà erogato ad aprile ma anche a maggio sempre che l'attività sia chiusa. Nel frattempo l'Inps ha dichiarato di aver pagato 3,1 milioni di bonus 600 euro; altri 750mila sono tutt'ora in lavorazione.

Microimprese e fisco

Discussioni in corso per gli indennizzi a fondo perduto da destinare alle microimprese, tra cui bar, ristoranti e negozi, costretti alla chiusura a causa delle misure adottate dall'esecutivo per contenere il virus. A questo proposito, chi non ha avuto il credito d'imposta del 60% sull'affitto potrebbe contare sull'estensione di questa misura.

Infine il capitolo fiscale. Probabile la sospensione dei pignoramenti per chi non ha ottemperato alle cartelle esattoriali e il rinvio del pagamento degli avvisi bonari delle Entrate. Sugar e plastic tax potrebbero scalare al 2021.