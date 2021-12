Segnatevi le date del 21 e del 31 dicembre: come ottenere i bonus

Bonus e agevolazioni non ancora richieste? Stringono i tempi anche per i ritardatari. L’approssimarsi della fine dell’anno è sinonimo di scadenze non solo per gli adempimenti degli oneri fiscali, ma anche per beneficiare del diritto all’accesso di contributi economici. Nello specifico parliamo dei bonus e delle agevolazioni a fondo perduto concesse a vario titolo dal governo durante il periodo della pandemia. Misure divenute necessarie per far fronte ad una fase che ha causato pesanti perdite in diversi settori.

Le attività interessate

Ed allora ecco su quali date puntare e quali richieste fare prima che sia troppo tardi. Prima di entrare nei dettagli occorre fare una precisazione. Ci sono infatti due categorie di contributi: una che arriva fino a 25mila Euro e un’altra che ha un tetto massimo di 12mila Euro. La prima fa riferimento alle discoteche e alle attività di egual genere, come le sale da ballo, che sono chiuse dal 23 luglio 2021. La seconda è invece relativa alle attività che operano nei settori del benessere e dello svago che dal primo gennaio 2021 al 25 luglio dello stesso anno sono state chiuse per almeno 100 giorni. La richiesta per potervi accedere, da presentare all’Agenzia delle Entrate, si esaurirà a breve. C’è tempo infatti fino al 21 dicembre prossimo. L’erogazione dei contributi agli aventi diritto verrà effettuata direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta.

Il fondo perduto perequativo