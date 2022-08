Bonus musica, come funziona la detrazione

Uno sconto Irpef per spese fino a 1.000 euro sostenute da chi ha figli o persone a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni che seguono un corso o una scuola musicale. La detrazione è appannaggio di chi ha un reddito inferiore ai 36mila euro e sottostà ad alcuni altri requisiti che andiamo a esaminare.

Una novità del modello 730/2022 pensata per non sacrificare l’istruzione e la cultura che, però, non è aperta a tutti i contribuenti.

Come funziona il Bonus musica

La filosofia è la medesima di altre detrazioni, ossia uno sconto Irpef del 19% delle spese sostenute al massimo in misura di 1.000 euro. Un’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 la quale, al comma 346, disciplina l’ambito di applicazione del bonus. L’Agenzia delle entrate ha successivamente specificato che la detrazione può essere ripartita su entrambi i genitori o su chi fa le veci del minore per il quale il bonus è applicato.

Aspetto questo che va chiarito: ogni singolo beneficio Irpef è di 190 euro al massimo e ne può godere anche chi ha più figli o persone fiscalmente a carico a patto i costi sostenuti riguardino l’iscrizione o l’abbonamento annuale a uno di questi percorsi:

Conservatorio musicale

Scuole di musica iscritte nei registri regionali

Cori, scuole di musica o bande riconosciute da una pubblica amministrazione

Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)

Come esercitare il diritto al bonus

Il reddito complessivo di chi intende avvalersi del bonus non deve essere superiore ai 36mila euro, l’età degli iscritti ai percorsi riconosciuti deve essere compresa tra i 5 anni e i 18 anni e, non da ultimo il pagamento delle rette o delle tasse deve essere tracciabile e quindi essere erogato in una di queste forme:

Versamento postale, bancario o bonifico

Assegno bancario o circolare

Carta di credito

Carta di debito o prepagata

L’importo può essere dedotto nel Quadro E – Oneri e spese del modello 730/2022 nei righi da E8 a E10. La detrazione per il Bonus musica è identificata dal codice 45 e se applicata a più giovani vanno riportate le singole spese sopportate per ognuno di questi. Laddove la spesa viene ripartita su più persone (per esempio su entrambi i genitori) la quota detratta da ognuno va indicata sul documento di spesa.