Volete rottamare la tv? Come avere il bonus

Come annunciato negli ultimi mesi, a partire dalla giornata di oggi tutti i canali televisivi delle emittenti nazionali cominceranno a trasmettere in alta qualità, e per tale ragione sarà necessario sostituire la propria tv o dotarsi di un decoder se non si è in possesso di un dispositivo idoneo.

Si parla, infatti, di passaggio al codec Mpeg-2 all’Mpeg-4, un formato di compressione con segnale molto più efficiente che permetterà di vedere molto meglio i canali, grazie alla risoluzione Full Hd 1080i. Se si è in possesso di una tv Hd, non ci sarà alcun cambiamento di sorta, basterà risintonizzare le frequenze. In caso contrario servirà un decoder, oppure bisognerà procedere con la sostituzione del proprio televisore per poi provvedere alla risintonizzazione.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione due agevolazioni, prorogate sino al 31 dicembre 2022. Si tratta del bonus rottamazione, che comporta un sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro per l'acquisto di un nuovo dispositivo, ed il bonus tv-decoder, che consiste in uno sconto fino a 30 euro per l'acquisto di un decoder idoneo.

Le agevolazioni resteranno a disposizione sino alla data indicata, ovviamente fino all'esaurimento delle risorse economiche (250 milioni di euro). Potranno beneficiarne solo coloro che risiedono in Italia e sono in regola con il pagamento del canone. Il bonus è previsto anche per quei cittadini che al 31 dicembre 2020 risultano di età pari o superiore a 75 anni, esenti dal pagamento del canone perché con reddito familiare annuo non superiore agli 8mila euro.

Per capire se la tv o il decoder cui siamo interessati rientrano fra i prodotti che possono beneficiare del bonus, basta accedere al sito del Mise, dove si trova una lista consultabile di dispositivi considerati idonei. Il tutto in base alla disposizioni indicate per il riconoscimento dei bonus nella legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021, commi 480-484, divenuta attuativa dal decreto direttoriale Mise n. 15431 del 3 marzo.

Il bonus rottamazione, per essere più precisi, viene elargito per promuovere l'acquisto di dispositivi compatibili con il nuovo standard di trasmissione, previa rottamazione di una tv acquistata proma del 22 dicembre 2018. Questa agevolazione, finalizzata a sostituire i vecchi apparecchi, può essere richiesta da tutti i cittadini che risiedono in Italia, senza limiti di Isee, e solo per un televisore a famiglia. Il bonus tv-decoder, invece, sarà elargito solo ai cittadini che fanno parte di un nucleo familiare con Isee non superiore ai 20mila euro.

Come procedere, dunque? Prima di rottamare, è necessario scaricare e compilare un modulo di autodichiarazione che servirà a certificare il corretto smaltimento, che può essere effettuato sia presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa (in questo caso, bisogna consegnare la vecchia tv al rivenditore, che procederà allo smaltimento), sia recandosi ad un'isola ecologica.

Il bonus tv-decoder, come abbiamo detto, riguarda solo le famiglie con Isee fino a 20mila euro, e consiste in uno sconto che sarà poi applicato dal venditore. Per gli over 70 che hanno diritto al bonus è prevista anche la consegna presso la propria abitazione.