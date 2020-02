Borsa, è come preoccuparsi dell'ombrello il 15 di agosto

La borsa anticipa l’economia di 6-12 mesi. E che cosa c’è da stupirsi allora se la Borsa nel mezzo della recessione annuncia la fine della recessione stessa ? Mi direte che la logica della Borsa è illogica e io non potrò che darvi ragione. Ma questa è la situazione.

Con la barra che il mercato ha disegnato sul time frame settimanale e che riportiamo nel grafico qui sotto l’unica cosa certa è che questa settimana avremo il titillamento del massimo di 26.890 del Ftse All Share che attira i prezzi come un magnete. Poi lì si deciderà di che morte dobbiamo morire. Se i prezzi riuscissero a disegnare uno zoccolo a cavallo di quella resistenza ormai divenuta “storica” sarebbe un segnale fortissimo che siamo davanti ad un bull market di quelli che ci ricorderemo. In fin dei conti siamo nell’anno delle elezioni USA e la statistica ci dice che sono tutti anni Toro.

Se invece avremo un mordi e fuggi le probabilità di un declino successivo sono molto elevate. Quindi quello che conta è la “vischiosità” dei prezzi, più è elevata più è segno che vincono i Tori, più il mercato è fluido e volatile più vincono gli Orsi.

Nel frattempo ci godiamo una ultima galoppata di tutti i prezzi di tutto il listino, così vuole la liturgia della borsa.

Segnaliamo tra i titoli più forti Biesse, STM e Elica.

Ma sono commenti che lasciano il tempo che trovano: quando sale la marea tutte le barche anche quelle con il buco nella stiva vanno al rialzo e quindi su questo problema davvero ora c’è poco da preoccuparsi. Lo stock picking in un momento fortunato di rialzo generalizzato è come preoccuparsi dell’ombrello il 15 di agosto.