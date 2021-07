Le Borse appese alla Fed, focus su aiuti e Pil Usa

Quella che inizia oggi promette di essere una settimana cruciale per le Borse per il test dell'estate. Dopo i vertice della Bce - che ha promesso tassi di interesse rasoterra e il bazooka degli aiuti in funzione fino a quando l'inflazione non sarà stabilmente al 2% (forse il 2023) - l'attenzione si sposta sul direttivo della Federal Reserve.

La banca centrale Usa concluderà il direttivo mercoledì con la conferenza stampa del presidente Jerome Powell (in foto). I mercati sono attesa della tempistica del tapering, l'avvio del ritiro del programma di aiuti da 120 miliardi mensili contro la pandemia. Powell ha già affermato al Congresso che la locomotiva Usa necessita ancora di sostegno, ma il mese scorso molti rappresentanti della Fed hanno cominciato riflettere su come e quando avviare la stretta. Secondo gli analisti, un'indicazione più chiara sui piani per il ritiro degli aiuti potrebbe arrivare a Jackson Hole, il tradizionale vertice dei banchieri centrali che si tiene ogni anno in Wyoming ad agosto.

Molto dipenderà, comunque, dall'evoluzione della ripresa e dello spettro dell'inflazione: oggi è atteso un dato record sulla vendite di nuove case negli Usa ma la data cerchiata in rosso è giovedì, quando sarà comunicato l'andamento del Pil statunitense nel secondo trimestre con una crescita attesa all'8,6% annualizzato. Venerdì sarà invece il turno del dato sul Pil dell'Eurozona, insieme a quelli delle sue principali economie: Germania, Francia e Italia.

Importante, infine, la stagione delle trimestrali, a partire dalle big tech: domani è la volta di Apple e Alphabet, quindi mercoledì a quelli Facebook e giovedì Amazon.