Le Borse reagiscono dopo il lunedì nero

Le Borse provano a reagire dopo uno dei lunedì più neri della storia dovuto ai timori di una pandemia da coronavirus e al crollo del petrolio. L'indice Ftse Mib di Piazza Affari dopo un avvio in altelena ora segna un deciso rialzo: +3%, recuperando quota 19mila punti. Ben i titoli bancari (Intesa Sanpaolo +3,28%, Unicredit +2,89%), tonici gli industriali, con Leonardo che rimbalza del 4,95%. Fra i petroliferi Saipem recupera il 5,05%; rialzo sopra i 5 punti anche per Stm. Maglia rosa del paniere principale (+12,5%) è Diasorin, che ha completato lo studio per il test del Coronavirus: i risultati saranno presentati entro marzo alle autorità sanitarie europee e statunitensi. Pochi i titoli in ribasso, fra cui spicca Atlantia che perde lo 0,52%. Tim +1,97% in attesa dei risultati del 2019 e del nuovo piano dell’ad Luigi Gubitosi.

A Londra il Ftse100 avanza dello 0,65%, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,95%, a Madrid l’indice Ibex segna un incremento dell’1% e a Parigi il Cac40 cresce dell’1,23%. Apertura in deciso calo a 217 punti per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano che si attesta all'1,39%.

Chiusura in netto rialzo per le Borse asiatiche. A Shanghai l’indice Composite termina gli scambi in rialzo dell’1,82%, mentre a Shenzhen il Component avanza del 2,65%. A far rimbalzare i listini anche le indiscrezioni secondo cui Tokyo sarebbe pronta a fornire un nuovo pacchetto di aiuti all’economia del Giappone per superare l’emergenza coronavirus. Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,85%. Il ministro delle Finanze Taro Aso ha fatto sapere che il governo di Shinzo Abe è pronto ad approvare un secondo pacchetto di misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Giappone.