Btp. Più pronto al debutto con il riscatto anticipato

Da una costola del Btp Valore nasce Btp Più, con l'identico obiettivo da parte del Tesoro di chiamare a raccolta il popolo dei piccoli risparmiatori. A loro è infatti riservato il bond, del tutto inedito grazie alla possibilità di riscattare interamente il capitale alla fine del quarto anno dalla sottoscrizione, ovvero a metà della sua naturale scadenza. Unica condizione per beneficiare del riscatto anticipato, l'aver acquistato il titolo durante la fase di collocamento prevista dal 17 al 21 febbraio.

Taglio adatto a tutte le tasche con lotti minimi garantiti da 1.000 euro, cedole fisse trimestrali il cui importo sarà comunicato tre giorni prima dell'emissione (ma con un rendimento maggiore garantito nel secondo quadriennio destinato a divenire più attraente in caso di tassi di mercato inferiori), il Btp si potrà acquistare da casa attraverso l'home banking, oppure recandosi presso la propria banca o in un ufficio postale in cui si possiede un conto corrente. Come ricorda il Mef, anche in questo caso è prevista una tassazione agevolata al 12,5%, l'esenzione dalle imposte di successione, e, come previsto dalla legge di bilancio 2024, fino a 50mila euro l'investimento sarà escluso dal calcolo Isee.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si mantiene quindi nel solco tracciato nel 2022, quando decise di varare in successione il Btp Italia, il Btp Futura e il Btp Valore contestualmente all'inasprimento dei tassi da parte della Bce per contrastare l'inflazione. Rivolgendosi quasi esclusivamente a un pubblico retail (solo il format Italia prevede di riservare una fetta dei bond anche agli investitori istituzionali nell'ultimo giorno di collocamento), l'intento dichiarato è quello di mettere più debito tricolore nelle mani dei risparmiatori. Un modo per proteggersi meglio da eventuali ondate speculative, ricalcando in qualche misura quanto fatto dal Giappone nel corso degli anni.

Il momento per il

lancio di un nuovo Buono del Tesoro è peraltro particolarmente favorevole, come testimoniato a inizio anno dalle forti richieste, pari a 270 miliardi, per i cosiddetti Btp green a fronte di un'offerta limitata a 18 miliardi.