Calzature, Micam al lavoro per l'edizione che si terrà in Fiera Milano dal 20 al 23 settembre

Micam Milano, il più importante salone internazionale del settore calzaturiero organizzato da Assocalzaturifici si prepara all’edizione in programma dal 20 al 23 settembre nel polo espositivo di Fiera Milano Rho che ha l’obiettivo di affermarsi come evento di rilancio per le imprese del settore dopo i mesi complessi che stanno caratterizzando l’economia mondiale colpita dall’emergenza Covid-19.



Si sta lavorando per offrire alle aziende calzaturiere italiane e internazionali un’occasione qualificata di riscatto dal difficile periodo attraversato da tutti i comparti della filiera e prosegue il viaggio creativo che caratterizza l’immagine di Micam nel 2020. Così, il secondo capitolo della collana #micamtales, dedicato quest’anno a Micam in Wonderland, diventa anche il segno che la manifestazione non si ferma e che è determinata a offrire al mercato importanti occasioni di business e scambio.

L’immagine di settembre vede nuovamente la protagonista della fiaba, già in scena a febbraio, al centro di una serie di bizzarre vicende ambientate all’interno di un giardino incantato: un thè bevuto in compagnia di un coniglio bianco, una festa mal riuscita nonostante i fervidi preparativi, o un bizzarro esperimento di dipingere di rosso delle rose bianche.



Nella campagna di settembre l’ironia è il filo conduttore dela narrazione con la cui direzione creativa affidata a MM Company con l’accounting di Laureri Associates, che si compone di fotografie scattate da Fabrizio Scarpa e di un set di tre brevi short-film, diretti da Daniele Scarpa.



Nelle prossime settimane la manifestazione confermerà le altre novità in programma a settembre, pensate per supportare il settore, mentre in questi mesi difficili Assocalzaturifici non ha mai smesso di ascoltare e sostenere le aziende calzaturiere italiane. L’appuntamento è dunque nel Wonder Garden di Micam Milano 90, dove operatori e aziende potranno guardare con consapevolezza alle nuove sfide del mercato, pronti a rinnovarlo e farlo crescere insieme.