Campari crolla in Borsa (-6%) dopo il maxi-collocamento

Débâcle di Campari ieri in Borsa. Il titolo ha perso il 6,53% a 9,28 euro a causa del collocamento di azioni e bond per complessivi 1,2 miliardi di euro allo scopo di finanziare l'acquisizione di Courvoisier. Il gruppo guidato da Bob Kunze-Concewitz (in foto) ha immesso sul mercato nuove azioni ordinarie tramite un accelerated boolkbuilding per un incasso lordo di circa 650 milioni di euro Il prezzo unitario di assegnazione è stato di 9,33 euro, risultato quindi superiore alla successiva chiusura dei titoli in Borsa. Contestualmente sono state collocati 550 milioni di obbligazioni convertibili senior unsecured con scadenza nel 2029 di 550 milioni di euro, convertibili in nuove e/o esistenti azioni ordinarie della società. Il collocamento è stato organizzato da BofA e Goldman Sachs in qualità di global coordinator, mentre Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo e Mediobanca sono stati joint global coordinator e joint bookrunner.

L'acquisizione di Courvoisier per 1,22 miliardi di euro, annunciata lo scorso 14 dicembre, è stata la più rilevante nella storia della multinazionale italiana. Con il collocamento Campari ha voluto sfruttare e favorevoli condizioni di mercato per ottimizzarne il finanziamento. L'operazione, si legge in una nota, «migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del gruppo, rafforzando il profilo finanziario e consentendo un'ulteriore crescita».