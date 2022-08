Carburanti, diesel nuovamente alle stelle. "Pessimo segnale"

Non c'è pace per i carburanti: questa volta tocca soprattutto al diesel che sta subendo nuovi rialzi di prezzo. Come è stato rilevato da Quotidiano energia, il prezzo medio nazionale del diesel in modalità self-service è schizzato a 1,802 euro al litro (contro 1,787), con le compagnie assestate tra 1,797 e 1,810 euro al litro (per quelli senza logo la media è 1,792). In pratica, rispetto alle ultime 24 ore, gli aumenti sono stati di alcuni centesimi.

I nuovi rincari

Va peggio se si decide di essere serviti: in questo caso, la media del diesel è arrivata a 1,945 euro al litro (contro 1,932). Le compagnie praticano prezzi medi che variano tra 1,886 e 2,018 euro al litro (i no logo a 1,849). Se Sparta piange, Atene non ride: la benzina è arrivata a 1,920 euro al litro, soltanto due centesimi in più (1,918) rispetto al dato precedente. Insomma, dopo alcune settimane di tregua, ecco i nuovi rincari per i portafogli degli italiani. Come spiega Today, le variazioni possono essere dovute anche ad alcune quotazioni dei prodotti petroliferi della giornata di ieri.

"Pessimo segnale"

" I nuovi rialzi registrati sulla rete dei carburanti rappresentano un pessimo segnale per i consumatori italiani e per l'intera economia, e rischiano di avere effetti a cascata sui prezzi al dettaglio ": lo ha affermato Assoutenti commentando l'aumento dei prezzi di questa mattina con il gasolio protagonista dei maggiori rialzi. " Dopo un periodo di lenta discesa, i prezzi dei carburanti tornano a crescere in modo velocissimo ", ha denunciato il presidente dell'associazione, Furio Truzzi. " Rispetto alle rilevazioni di Quotidiano Energia di un anno fa (26 agosto 2021), oggi un litro di benzina costa il 7% in più, mentre il diesel aumenta addirittura del +19,8%, con un pieno di gasolio che costa oggi 15 euro in più rispetto ad un anno fa ".

Cosa succederà a settembre

Come se non bastasse, il peggio potrebbe ancora arrivare: se i prezzi attuali risultano "calmierati" dal taglio delle accise del governo Draghi, la misura scadrà il 20 settembre. Poi potrebbero essere dolori: " Se non rinnovata, farà schizzare i prezzi dei carburanti a oltre 2 euro al litro ", ha aggiunto Truzzi. Oltre al caro bollette, quindi, si annuncia un autunno pessimo sul fronte rincari con effetti per i consumatori definiti " devastanti, perché la risalita di benzina e gasolio ha impatti diretti sia sui costi di rifornimento in capo alle famiglie, sia sui listini al dettaglio dei beni trasportati a partire dagli alimentari, che subiranno una nuova impennata nel corso dell'autunno ".

Insomma, se le prospettive sono queste è difficile ipotizzare un nuovo calo del prezzo dei carburanti: da oggi potrebbe iniziare un'escalation a cui dovrà mettere mano, subito, il nuovo governo che nascerà alla fine del mese di settembre.