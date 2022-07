Cariplo, 350 milioni nel capitale di Intesa e sale dal 3,9 al 4,8%

Fondazione Cariplo consolida la sua posizione come secondo azionista di Intesa Sanpaolo e passa dal 3,948% al 4,812% del capitale della banca guidata da Carlo Messina. Il processo si è concluso dopo l'acquisto graduale sul mercato di circa 194 milioni di azioni ed un investimento di poco inferiore ai 350 milioni. La quota in Intesa, prima di questa operazione, rappresentava il 20,87% dell'attivo a valori di mercato dell'ente ed è ora salito al 21,08%, mantenendosi comunque ben al di sotto del limite del 33% previsto dall'accordo Acri-Mef.

Fondazione Cariplo conferma il «proprio ruolo di investitore di lungo termine in Intesa Sanpaolo, soggetto cruciale per l'economia del Paese, che ha presentato un Piano di impresa in cui crediamo e per il quale rinnoviamo sostegno e plauso al management e alla governance della banca», spiega il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti (foto). Tra le altre fondazioni presenti nella compagine societaria di Intesa ci sono anche Compagnia di San Paolo con il 6,12%, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (1,79%), Cari Firenze (1,68%) e Cari Bologna (1,25%).

L'investimento di Cariplo è «coerente con gli obiettivi della Fondazione di porre grande attenzione al valore del patrimonio, all'investimento sul sistema Paese, e alla generazione sostenibile nel tempo di risorse su cui la Fondazione conta per sviluppare l'attività filantropica», aggiunge Fosti. Dal 2014 ad oggi, secondo alcuni dati forniti nei mesi scorsi dalla banca, Intesa ha distribuito alle fondazioni socie dividendi per 4,5 miliardi. Fondi che hanno consentito di contrastare la povertà e di realizzare interventi nel sociale ed a beneficio di tutti i territori del Paese.