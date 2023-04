Alla Cariplo arriva Azzone. In 4 anni donati 556 milioni

Cambio al vertice di Fondazione Cariplo. Giovanni Azzone sarà il nuovo presidente al posto di Giovanni Fosti. Si conclude il «mandato degli organi che si sono insediati nel maggio 2019. Gli anni che abbiamo vissuto sono stati decisamente fuori dall'ordinario e hanno sollecitato le nostre persone e le nostre comunità con sfide difficili perfino da immaginare», afferma Fosti.

Si è concluso infatti l'iter che ha portato all'individuazione dei 28 nuovi componenti della Commissione centrale di beneficenza, l'organo di indirizzo di Fondazione Cariplo. Tra coloro che compongono la nuova commissione c'è anche Azzone, il cui nome registra ampia convergenza per la nomina a presidente che avverrà ufficialmente nei prossimi giorni. La nuova commissione centrale di beneficenza, infatti, nella riunione, oltre al presidente, dovrà nominare anche i due vice presidenti, i restanti membri del Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Nato a Milano nel 1962 a Milano, Azzone ha conseguito la laurea con lode in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo presso il Politecnico del capoluogo lombardo. Sempre al Politecnico di Milano ha insegnato impresa e decisioni strategiche per poi diventare il rettore dal 2010 al 2016. Numerosi gli incarichi ricoperti negli anni, con numerose attività di ricerca nel campo dell'analisi organizzativa, del controllo di gestione, e numerose monografie e decine di articoli su riviste internazionali.

Tra le altre cose, è stato consigliere di amministrazione alla Triennale di Milano ed ha rivestito diversi incarichi per la presidenza del consiglio dei ministri, per il ministero dell'economia e delle finanze, per l'Istat e per la Regione Lombardia.

La Commissione centrale di beneficenza uscente ha approvato anche il bilancio 2022 e il documento di fine mandato che riassume l'attività svolta dagli organi dell'ente negli ultimi quattro anni. Dal 2019 al 2023 Fondazione Cariplo ha donato 556,4 milioni di euro per la realizzazione di 4.502 progetti di utilità sociale; un impegno filantropico che ogni anno ha visto coinvolta la Fondazione, mediamente, in 1.125 iniziative. Sul fronte della gestione del patrimonio l'esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo contabile pari a 144,9 milioni di euro. Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni ora ha una consistenza di circa 320 milioni di euro. Negli ultimi quattro anni «abbiamo cercato di rispondere in modo concreto alle esigenze del presente tenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro, investendo per rafforzare l'infrastruttura di legame nella comunità e per generare opportunità di crescita per tutte le persone e i territori», conclude Fosti.