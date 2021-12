Forno pulito e ciabatte: così si abbatte la bolletta

Contro il caro bollette non si può fare esclusivamente affidamento ai provvedimenti del governo che, seppure ha in programma interventi per calmierare i prezzi di energia elettrica e gas, non riesce a contenere la spesa degli italiani su questi beni di primaria necessità. Il gettito di moneta degli ultimi mesi, come riporta il quotidiano Il Giorno, ha scatenato l’aumento dell’inflazione e, di conseguenza, la crescita dei costi delle materie prime. Lo scatto in avanti dei rincari non si ferma e le conseguenze per le tasche dei contribuenti è disastrosa. Secondo gli esperti, il trend è in costante crescita in queste settimane e l’andamento sarà lo stesso almeno fino alla prossima primavera quando i prezzi scenderanno leggermente, ma resteranno sempre molto alti.

Ecco perché è indispensabile cambiare abitudini in casa per cercare di contenere i consumi di energia elettrica e gas, che diventa l’unico sistema per contrastare, quasi sempre in maniera gratuita, il caro bollette. Ma quali sono questi accorgimenti che i contribuenti dovrebbero adottare per risparmiare? Le possibilità sono diverse, ma di seguito forniamo dieci consigli utili a cui attenersi per ottenere risultati soddisfacenti a breve e medio termine.

Ecco in sequenza i dieci suggerimenti da seguire: