Giorgia Meloni attacca la Germania sul Fondo salva-Stati e propone a Berlino, in maniera provocatoria, un baratto: la restituzione dei soldi che l'Italia ha messo nel Meccanismo europeo di stabilità (Mes) in cambio degli immigrati che le ong tedesche " pretendono di far sbarcare " nel territorio italiano.

"Mentre all'Eurogruppo la Germania cerca di mettere il cappio al collo all'Italia col Mes – ha detto il leader di FdI in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook - la nave Alan Kurdi, con a bordo una organizzazione non governativa tedesca, la Sea eye, continua a pretendere di far sbarcare immigrati clandestini a casa nostra. Li va a prendere in acque territoriali libiche e punta verso Lampedusa, dove la situazione è critica, perchè non c'è più spazio per tenere in quarantena gli immigrati che sbarcano sul territorio nazionale ".

Il problema, aggiunge Meloni è che una situazione del genere non è sostenibile, a maggior ragione in una situazione di emergenza sanitaria ed economica come quella che sta attraversando l'Italia in queste settimane. " In piena emergenza coronavirus – prosegue - mentre noi teniamo segregati in casa gli italiani, qualcuno pretende che apriamo le porte a gente che proviene da territori nei quali non c'è alcun tipo di controllo ".

Meloni provoca Berlino

Infine Meloni si rivolge direttamente a Berlino lanciando una provocazione: " La misura della nostra pazienza è colma: caro governo tedesco, ridacci i soldi che abbiamo messo nel fondo salva-Stati, coi quali pretendi di salvare le banche tedesche, e riprenditi i tuoi immigrati clandestini ce le tue organizzazioni non governative pretendono di far sbarcare in Italia, perché non ne possiamo più ".

Già nei giorni scorsi Meloni aveva criticato duramente l'atteggiamento mostrato dalla Germania e, più in generale, dal fronte rigorista del quale fa parte Berlino in campo europeo. I tedeschi infatti non hanno alcuna intenzione di concedere lo strumento degli eurobond. La loro proposta è ferma sul Mes, anche se manca ancora un accordo sulle condizionalità, che i governi del Nord Europa non vorrebbero togliere (al massimo allentare).