Occhio alla carta, cambia tutto con il cashback: come si usa al supermercato.

Proprio mentre pare evidente che il Cashback si stia avviando lungo il viale del tramonto, vista la forza con cui alcuni partiti della maggioranza (esclusi i grillini) ne chiedono l'eliminazione, lo strumento di agevolazione del pagamento digitale e tracciabile aggiunge un nuovo elemento al suo bagaglio.

A seguito dell'ultimo aggiornamento della App Io, infatti, iniziano a comparire le prime carte di pagamento connesse alle grandi catene di distribuzione, come supermercati e discount di ogni genere. Carte che, oltre che consentire l'accumulo di crediti per il Cashback, forniscono al cliente la possibilità di ottenere dei punti fedeltà che danno diritti a vantaggi o sconti extra. Un ulteriore incentivo, quindi, ad utilizzare tale forma di pagamento tanto voluta dal secondo governo Giuseppi. Proprio le carte fedeltà avevano subito un duro colpo rispetto a quelle tradizionali nel momento in cui ai possessori di queste ultime venivano aperte dall'esecutivo le porte ai rimborsi del 10% previsti dal piano cashless. Col nuovo aggiornamento di Io la situazione si riequilibra, e sarà possibile pagare anche con la Più Conad Card di Conad e la Supercard di Coop, solo per citarne due.

I dati del cashback

In attesa di una sua probabile cancellazione, tuttavia, il cashback prosegue con numeri incoraggianti. "Ha costituito un segnale positivo per i pagamenti digitali soprattutto per la percentuale della quota dei pagamenti elettronici sul numero totale di transazioni" , dichiara il sottosegretario al Mef Claudio Durigon, uomo della Lega (uno dei partiti più ostili alla proposta del governo Conte), come riportato da "Il Corriere". "Oggi il 56,6% di tutte le transazioni del programma ha un importo inferiore ai 25 euro e riguarda soprattutto i micropagamenti interessati dall’utilizzo del contante" , aggiunge il sottosegretario al Mef durante l'interrogazione in commissione Finanze alla Camera. "Il programma Cashback sta facendo registrare un numero sempre crescente di aderenti, passati da quasi 6 milioni nel periodo sperimentale del dicembre 2020, con più di 4 milioni di utenti attivi, a più di 8,5 milioni con 7 milioni di utenti attivi" .