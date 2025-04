Cdp cambia l'ad Snam. Italgas, arriva Ciocca

Ascolta ora 00:00 00:00

Parte il valzer delle poltrone in scadenza nelle società partecipate e controllate dallo Stato. A intonare la prima nota è stata Cassa Depositi e Prestiti che ieri ha presentato le liste per le nomine in Snam, Fincantieri, Italgas e Trevi.

Per quanto riguarda Snam, il cda di Cdp ha indicato al timone Agostino Scornajenchi - ex direttore finanziario di Terna, da ottobre 2023 a capo di Cdp Venture Capital - che sarà il nuovo amministratore delegato al posto di Stefano Venier. Come presidente è invece candidato Alessandro Zehentner, già membro del cda di Enel: sociologo meranese, ha vissuto per anni in Spagna, ha lavorato nel settore automobilistico per la Seeber di Laives, poi per il gruppo Fiat e nel 2018 era stato candidato da Forza Italia per la Camera dei deputati circoscrizione Europa. Sempre in Snam per il nuovo cda sono stati indicati anche Qinjing Shen (rappresenta State Grid Corporation of China), l'ex magistrato Augusta Iannini, Paola Panzeri ed Esedra Chiacchella. La lista sarà presentata da Cdp Reti, azionista di Snam con il 31,3 per cento.

Nessuna sorpresa a Fincantieri. Il consiglio di Cdp ha confermato Pierroberto Folgiero come amministratore delegato e Biagio Mazzotta come presidente. Candidati nel cda sono Simona Camerano, Gianfranco Battisti, Sara Carrer, Emilio Scalfarotto e Mariachiara Geronazzo. La lista sarà presentata da Cdp Equity, azionista di Fincantieri con una partecipazione del 71,2%.

Confermato anche Paolo Gallo alla guida di Italgas (è il suo quarto mandato) mentre come presidente è stato indicato Paolo Ciocca. Ex commissario Consob (dal 2018 al 2023), ex vicedirettore del dipartimento Informazioni per la Sicurezza (Dis) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ciocca arriva da Open Fiber dove ricopriva lo stesso incarico. Attualmente siede anche nel cda di Banca Generali dove era stato eletto nella lista di Assogestioni come consigliere indipendente, poltrona che probabilmente dovrà lasciare anche perché i protocolli del Comitato gestori vietano di essere presidente di una società quotata e lui si era impegnato a rispettarli per la durata del mandato. Sono stati inoltre proposti per il nuovo cda di Italgas anche Qinjing Shen, Cecilia Andreoli, Fabio Barchiesi, Costanza Bianchini, Erika Furlani, Alessandra Bucci e Aldo Mancino. La lista sarà presentata da Cdp Reti, azionista di Italgas con il 25,9 per cento. Per il rinnovo del cda di Trevi, Cdp ha infine indicato l'economista nonché ex europarlamentare leghista, Antonio Maria Rinaldi per la carica di presidente e Giuseppe Caselli nel ruolo di amministratore delegato. Proposti per il nuovo cda anche Davide Manunta, Adriana Baso, Matteo Adolfo Maria Mognaschi, Marco Pappalardo, Elisa Roversi, Claudia Rubini, Daniela Savi, Monica Casiraghi e Pietro di Paolantonio. La lista sarà presentata da Cdp Equity, azionista di Trevi con una partecipazione pari al 21,28 per cento.

Sullo sfondo, attenzione ai rumor che circolano su Tim dopo che Poste è subentrata a Vivendi nell'azionariato.

Gli ultimi spifferi danno in uscita la presidente Alberta Figari. In corsa per sostituirla ci sarebbe Alessandra Perrazzelli, vicedirettore generale di Bankitalia, il cui mandato di sei anni in via Nazionale sta per cessare (era stata nominata il 10 maggio del 2019).