Chi è Marina Caprotti, alla guida operativa di Esselunga

Marina Caprotti, figlia dello storico fondatore, sarà alla guida operativa di Esselunga. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, Sami Kahale ha lasciato il ruolo di amministratore delegato del gruppo da miliardi di ricavi. La collaborazione tra Kahale e l'impero Caprotti era iniziata tre anni fa e ha portato il manager a diventare prima direttore generale e poi guida operativa del gruppo. Ora, a prendere in mano la situazione sarà Marina, già presidente esecutivo da giugno 2020.

Chi è Marina Caprotti

Figlia di Bernardo Caporitti e Giuliana Albera, sposata in seconde nozze, Marina Sylvia, che oggi ha 43 anni, è la figlia più giovane del fondatore di Esselunga. Nata a gennaio del 1978, sarà lei a prenderà le redini operative dell'azienda. Alla morte del padre, avvenuta nel 2016, la donna aveva ereditato, insieme alla madre, il 70% della Supermarkets italiani, la holding che dal 2006 controlla anche Esselunga. Dopo la morte di Bernardo Caprotti, Marina decise di mandare avanti il gruppo, insieme al marito Francesco Moncada di Paternò e alla madre Giuliana, affidandone poi la guida operativa all'amministratore delegato Sami Kahale.

Nel 2017, Marina diventò la vicepresidente del gruppo, mentre alla madre Giuliana venne riservato il ruolo di presidente onorario. Nessun ruolo, invece, per i figli nati dal primo matrimonio di Bernardo, Giuseppe e Violetta. Poi, nell'aprile 2020, Marina riuscì a comprare le quote ereditate dagli altri figli di Caprotti, che detenevano il 15% ciascuno del gruppo, diventandone così la proprietaria al 100% della Supermarket italiani. Nel giugno 2020, Marina diventò presidente esecutivo della società e ora passerà alla guida operativa del gruppo. Negli ultimi anni, la figlia più giovane di Bernardo Caprotti e il marito Francesco hanno stilato le linee guida per la consuzione del gruppo, anche durante la pandemia da Covid-19.

Marina alla guida operativa