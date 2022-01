Stop alle chiamate commerciali sui cellulari: come iscriversi al registro delle opposizioni

Stanchi delle telefonate indesiderate? Stanchi di chi vi fa squillare il cellulare con la solita - e fastidiosa - proposta commerciale? Bene, ora esiste un'arma in più: il "Registro delle opposizioni" (Rpo), dopo quasi dieci anni di esistenza, è stato allargato a tutti i numeri nazionali, cellulari inclusi. A disporre la modifica è stato il Garante della protezione dei dati personali, e il Governo l'ha approvata da una manciata di giorni.

Iscriversi al Registro significa annullare tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità di marketing e, in questo modo, vietare che il proprio numero - ma anche i propri indirizzi postali presenti negli elenchi pubblici - venga ceduto a terzi. Inoltre, d'ora in avanti gli operatori che effettuano le telefonate saranno obbligati a consultare il nuovo elenco prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria, per verificare i numeri che intendono contattare. Ci si può iscrivere al Registro in quattro modi:

- web (compilazione di un modulo elettronico)

- telefono (chiamata al numero verde Rpo 800 265 265)

- email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it)

- raccomandata.