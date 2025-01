Cimbri: "Noi puntiamo sulle polizze"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'operazione di aggregazione fra Generali e Natixis nel risparmio gestito può essere una spinta a fare lo stesso anche per altri player, come per esempio Unipol? Al quesito postogli a margine dei lavori del Wef a Davos, il presidente di Unipol Carlo Cimbri (foto) ha risposto di non voler entrare nello specifico dell'operazione. «Certo - ha però aggiunto - un mercato unico dei capitali, una legislazione unica, diciamo un'Europa modello Stati Uniti creerebbero l'alveo naturale per la costruzione di aziende di dimensioni molto maggiori, quindi più competitive sui mercati globali». In riferimento al risiko bancario in atto, Cimbri ha osservato: «Guardiamo con attenzione tutto quello che succede sui mercati su cui operiamo. Detto questo, oggi ci sono una serie di operazioni che sono state annunciate, vedremo come andranno a finire». Quanto all'operazione Generali-Natixis, ha aggiunto: «Noi abbiamo scelto di essere un gruppo molto forte nel nostro mercato di riferimento e questo ha pagato. Ma non si sa mai, è chiaro che in Italia abbiamo dimensioni che ormai non ci consentono più di crescere per vie esterne». Riguardo alle resistenza di parte tedesca a Unicredit-Commerzbank, Cimbri ha sottolineato che «oggi prevalgono interessi nazionali e una visione locale, e queste resistenze sono la conseguenza. Io però faccio un ragionamento più politico e di prospettiva. Per poter competere nel mondo un domani ad armi pari, come europei dovremmo fare un deciso passo in avanti per dare un futuro alle nuove generazioni e ai nostri figli».

Unipol è il primo gruppo assicurativo in Italia nei business Rca (con il 22,5% di quota di mercato a fronte del 17,3% di Allianz e del 16,3% di Generali) e Salute (con il 22,7% a fronte del 21,8% di Generali e del 14,2% di Intesa Sanpaolo). In Europa è tra le prime dieci compagnie per dimensione.