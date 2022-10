Risarcimenti per i clienti con mutuo a tasso variabile: la sentenza

In arrivo i risarcimenti per chi è si è trovato a sottoscrivere un contratto di mutuo a tasso variabile con "clausola Floor": ad aprire la strada ai rimborsi per i clienti delle banche che l'hanno applicata è una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La cifra da restituire sarà pari alla differenza tra il tasso di interesse verdsato realmente e quello che invece i mutuatari avrebbero dovuto pagare sulla base del costo del denaro.

Clausole vessatorie

In linea di massima la forma di finanziamento del mutuo a tasso variabile prevede il calcolo di un interesse basato sulle oscillazioni dell'indice finanziario di riferimento Euribor. Ecco perché, sulla base dell'andamento del mercato e del costo del denaro, il computo della rata del mutuo può variare verso l'alto, quando l'Euribor sale, o verso il basso quando suddetto indice scende. L'importo della rata nei mutui con tasso variabile, dipende in sostanza dall'andamento del mercato riferito al periodo previsto per il pagamento della stessa. Al tasso Euribor bisogna poi aggiungere lo Spread, una percentuale aggiunta dalla banca per determinare il proprio guadagno (i mutui a tasso variabile in genere hanno spread più bassi di quelli a tasso fisso) e le spese istruttorie, risultanti nel Taeg.

A un certo punto il costo del denaro, per calmierare il quale la Bce è spesso intervenuta, ha presentato un "segno meno". Ciò che si sarebbe dovuto trasformare in un risparmio per i clienti con mutuo a tasso variabile, almeno in teoria: l'indice negativo avrebbe dovuto ripercuotersi sullo spread applicato dall'istituto di credito fino a ridurlo. Ecco perché le banche si sono inventate la "clausola Floor", una percentuale di tasso di interesse (in genere corrispondente allo spread) sotto la quale non scendere mai neppure in caso di Euribor negativo. In sostanza l'interesse negativo viene scaricato dalla banca sulle spalle del cliente: ecco il perché della definizione "clausola vessatoria", punita dalla Corte d'Appello di Milano.

Clausola Floor

Quali sono gli anni di riferimento? Il tasso negativo dell'Euribor risale al 2015, per cui in tanti potrebbero aver subito questo trattamento. Una situazione ben nota alla Banca d'Italia, che già nel 2016 aveva chiesto agli istituti di credito di non inserire suddetta clausola, rea di determinare "l'applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali" , specie se non inserita in modo trasparente negli accordi col cliente. La nuova situazione era stata tenuta d'occhio anche da Altroconsumo, che aveva diffidato alcuni istituti di credito, tra cui Banco Bpm e Deutsche Bank, dall'applicare la "Floor".

Un invito caduto nel vuoto, e che ha determinato l'inizio delle procedure giudiziarie. La Corte d'Appello di Milano è stata ancora più stringente di Banca d'Italia, identificando come clausola vessatoria la "Floor" anche qualora essa sia indicata nei contratti di mutuo, a causa del fatto che determina un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi tra le parti contraenti: risulta infatti per il cliente, che viene a trovarsi in un'evidente posizione di debolezza rispetto alla banca, un profondo solco tra benefici/rischi.

Condanna per Bpm

La sentenza per ora condanna Banca Bpm, ma anche Deutsche Bank attende il giudizio per la medesima violazione: il precedente aprirà la strada anche per i clienti di altri istituti di credito che ritengano di aver subito le stesse clausole vessatorie.

Bpm dovrà occuparsi di diffondere la sentenza sul proprio sito e sul quotidiano nazionale più diffuso in Italia (Il Corriere della Sera) entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza: per ogni giorno di ritardo sarà applicata una sanzione pecuniaria pari a 1.032 euro. Oltre ciò, ovviamente, verranno riconosciuti i risarcimenti ai propri clienti colpiti dalla clausola Floor, non solo i richiedenti. Per questi ultimi si procederà col riaccredito delle somme sul conto corrente oppure con altre modalità (ad esempio con lo sconto di eventuali rate in pagamento). Sarà compito dell'istituto di credito informare con comunicazione ufficiale anche gli altri utenti interessati della vessatorietà della clausola Floor applicata e della possibilità di far valere il proprio diritto di ottenere la restituzione delle somme già versate in più ma non dovute.