Consigli per risparmiare sulla rata del mutuo

La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse sui finanziamenti dei mutui per contrastare l’incremento dell’inflazione, come misura di politica monetaria per mantenere stabili i prezzi. Con questi cambiamenti ci sono delle ripercussioni sulle condizioni di accesso al credito per famiglie e imprese.

Per risparmiare, prima di chiedere un mutuo è utile comparare online quante più offerte possibili per ottenere un preventivo di spesa: basta inserire i dati richiesti come l’importo da richiedere, la durata del mutuo, il valore del bene.

Se invece si sta già pagando un mutuo e si vuole risparmiare sulla rata ci sono tre possibili opzioni: la rinegoziazione, la surroga e la sostituzione.

Rinegoziare la rata del mutuo vuol dire cambiare le condizioni del proprio contratto. Si può rinegoziare il tipo di mutuo,

passando per esempio da variabile a fisso, la durata, il tasso applicato dalla banca. Con la surroga, invece, si trasferisce il mutuo da una banca all’altra. Nel momento in cui la nuova banca accetta il mutuo, partirà una procedura simile all’apertura di un nuovo mutuo, con tanto di controlli sullo stato economico del richiedente.

Infine, è possibile scegliere la sostituzione del mutuo: si tratta di chiudere il vecchio mutuo, con tanto di spese di chiusura, e aprirne uno nuovo ad altre condizioni, ma sempre soggetto a tutte le spese come quelle di perizia e i costi notarili.

