La Consob si ridisegna, spazio anche all'IA

Prende corpo la riorganizzazione interna della Consob. L'autority guidata da Paolo Savona ha varato un nuovo assetto volto a migliorare l'efficienza dell'istituto in modo da stare al passo con l'evoluzione dei mercati alla luce dei processi in corso di digitalizzazione e dell'impiego crescente di applicazioni di intelligenza artificiale. Il nuovo assetto, che sarà attivo dal primo ottobre, è volto a migliorare la qualità delle prestazioni, riducendo i tempi e contenendo i costi dell'azione amministrativa, in modo da andare incontro alle aspettative del mercato finanziario.

Rispetto all'attuale organizzazione interna, in vigore dal 2011, sono state eliminate duplicazioni e frammentazioni con l'obiettivo di «favorire una visione integrata dei processi e potenziare la vigilanza risk based, facendo leva, tra l'altro, sulla valorizzazione delle risorse umane interne anche attraverso meccanismi di mobilità».

Contestualmente, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha nominato i responsabili delle unità organizzative e ha sciolto il nodo del segretario generale promuovendo Nadia Linciano (in foto): l'attuale responsabile della Divisione Studi assumerà il nuovo ruolo a partire dal prossimo 30 ottobre.

Tra le novità del nuovo assetto, caratterizzate dall'adozione del principio della vigilanza per soggetti, spicca il forte focus sull'intelligenza artificiale e la gestione dei dati che acquisiscono una rilevanza centrale grazie alla Divisione Informatica e Intelligenza Artificiale.

All'interno della nuova Divisione Vigilanza Emittenti viene creato attraverso l'Ufficio Prospetti Informativi, un unico interlocutore di riferimento per gli operatori per quanto riguarda tutti i prospetti, superando la precedente segmentazione.

Nella stessa divisione vengono accentrate anche le competenze, oggi ripartite fra più unità operative, in materia di documentazione d'offerta, documentazione contabile, vigilanza su tematiche corporate governance e su politiche Esg, nella prospettiva di una visione integrata dei singoli emittenti. Vengono inoltre istituite una nuova divisione per la Vigilanza sulle Società di Revisione e una Divisione Comunicazione.