Coronavirus, a chi spetta la cassa integrazione ordinaria

I lavoratori dipendenti assunti entro il 23 febbraio scorso,dipendenti nelle imprese beneficiarie previste nel Cura Italia, potranno beneficiare della Cassa integrazione ordinaria per causale Coronavirus.

Il Dl 12/2020, pertanto, ha introdotto la Cigo Coronavirus, permettendo a coloro i quali, assunti con contratto di lavoro subordinato prima del 23 febbraio scorso, possano usufruire della misura richiesta dal proprio datore di lavoro, senza la necessità di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni come previsto dall'art. 10 del Dlgs 148/2015 sull'applicazione della cassa integrazione ordinaria.

Nel testo, difatti, si legge che " I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 ", senza l'obbligatorietà del successivo requisito del possesso di " Un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione ". Pertanto, l'integrazione salariale per motivi Coronavirus spetterà ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e agli apprendisti mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La Cigo Coronavirus va richiesta però, dai datori di lavoro e dunque dalle imprese, e non tutte rientrano nella lista stilata dal governo nell’ultimo Cura Italia. Questo perché il Decreto Legge n. 18 del 2020, pur contenendo delle semplificazioni in materia di integrazioni salariali al fine di andare incontro ad imprese e lavoratori in difficoltà a causa della crisi economica provocata dall'avanzata della pandemia di Covid-19, non ha istituito temporaneamente un ammortizzatore sociale unico, mantenendo il campo di applicazione ordinario della CIGO, dell'assegno ordinario FIS e della CIG in deroga.