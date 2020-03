Coronavirus, Berlusconi: "Piano Marshall dell'Ue per le imprese italiane"

Un Piano Marshall dell'Unione europea per tutelare le imprese italiane dagli effetti negativi del nuovo coronavirus: è questa la ricetta proposta da Silvio Berlusconi per risollevare l'Italia alla fine di una complessa settimana caratterizzata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

“ È necessario – ha scritto sui social il leader di Forza Italia - che l’Ue si faccia carico di un problema che non è solo italiano. Accanto alle questioni di carattere sanitario, è necessario che si affrontino con tempestività i contraccolpi sull’economia ”. Sottolineando il rischio di un pericoloso effetto domino, Berlusconi ha fatto sapere che Forza Italia ha chiesto un “ dibattito urgente al Parlamento europeo ”.

Scendendo nel dettaglio, Fi chiede a gran voce “ la sospensione temporanea dei vincoli europei di finanza pubblica per mettere in campo un vero e proprio Piano Marshall a tutela delle nostre imprese e per lo sviluppo ”.

I rischi economici per l'Italia

Già nei giorni scorsi Berlusconi aveva sottolineato come l'economia italiana, per altro già portata a una “ quasi non crescita ” a causa di “ politiche sbagliate ”, rischiasse di andare incontro alla recessione a causa dell'emergenza coronavirus. “ Come segnalato anche dalle principali organizzazioni di categoria e dei lavoratori – spiegava il Cavaliere - l'Italia subirà contraccolpi pesanti che metteranno a rischio migliaia di posti di lavoro e potrebbero aggravare una situazione occupazionale già drammatica specie in alcune Regioni del Sud dove senza turismo e agricoltura non esiste economia ”.

E così, prima di annunciare l'idea del Piano Marshall europeo, Fi ha presentato al governo italiano una serie di proposte riguardanti l'intero territorio nazionale e non soltanto i comuni situati all'interno della zona rossa. Berlusconi ha inoltre aggiunto che “ accanto all'intervento nazionale, è necessario che l'Unione europea, per tramite del governo, si faccia carico di un problema che non è solo italiano. Le regole europee di finanza pubblica sono infatti tarate per funzionare in casi di ciclo economico e funzionamento normali di mercato e non invece in circostanze eccezionali come quella di queste settimane ”.