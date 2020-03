Coronavirus, Confedilizia: "No a tasse sui redditi non percepiti"

"I l Governo continua ad affermare che si sta occupando di tutti. Non è vero ". La Confedilizia attacca Conte e suo esecutivo e lo fa attraverso un tweet del suo presidente, Giorgio Spaziani Testa, che accusa il governo di essere "cieco" su alcuni temi cruciali per il comparto edile.

" Confedilizia continua a ricevere grida d'allarme da parte di proprietari di locali commerciali affittati. Siamo gli unici a non chiedere contributi ma - almeno - di non pagare le tasse su redditi che non esistono, vale a dire i canoni di locazione non percepiti. Il tutto, con un carico di imposizione (Irpef o Ires + Imu) che è insopportabile anche quando l'affitto viene incassato (ma la cedolare, nata per riparare a questa stortura, è stata cancellata dal 2020). Il Governo continua ad affermare che si sta occupando di tutti. Non è vero ".

