Coronavirus, ora l'economia tedesca teme il crollo

Tonfo dell'economia tedesca che a causa della pandemia del coronavirus, secondo gli esperti, potrebbe arrivare a registrare un bruttissimo calo del 4,2% che però grazie alla stabilità economica attuale del paese è recuperabile. I principali istituti di ricerca economica hanno prospettato questo scenario durante il rapporto di primavera per l'anno corrente. Soltanto nel primo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo si ridurrà dell'1,9%. Mentre nel secondo trimestre il prodotto interno subirà un tonfo del 9,8%.

Gli economisti, si legge sull'agenzia Adnkronos, ritengono sia il crollo peggiore della Germania dalla contabilità nazionale trimestrale del 1970: inoltre, più del doppio della crisi finanziaria globale del primo trimestre del 2009. Timo Wollmershauer, responsabile delle previsioni Ifo, ha detto: " La recessione sta lasciando segni molto chiari sul mercato del lavoro e sul bilancio statale. Al suo culmine, il tasso di disoccupazione salirà quest'anno fino al 5,9% mentre la fila dei lavoratori a tempo parziale sarà a 2,4 mln ".