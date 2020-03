Coronavirus, già partito l'assalto delle agenzie di rating

A causa dell'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia di coronavirus l'economia dell'Italia è in probabile recessione. Secondo le previsioni di Moody's, la crescita del nostro Paese si è quasi sicuramente contratta nel primo trimestre del 2020.

Come se non bastassero le proiezioni delle varie agenzie di rating, i segnali per il futuro non appaiono incoraggianti. La paura ha spinto le persone a ritirarsi dalla vita sociale, ristoranti e alberghi sono vuoti, moltissimi viaggi cancellati e interi settori economici sono finiti a picco.

Moody's ha quindi rivisto le sue previsioni di crescita del 2020 relative all'Italia, portandole a -0,5% in caso di scenario di base che prevede comunque “ problemi significativi globali ” e a -0,7% in caso di “ rallentamento esteso e significativo ”. Ricordiamo che le stime del 16 febbraio per il medesimo anno ammontavano rispettivamente a + 0,5%.

Scendendo nel dettaglio la stessa agenzia ha specificato in un rapporto che " l'epidemia di coronavirus colpirà la crescita economica in molti paesi in particolare nella prima metà del 2020 ". Inoltre la diffusione globale del Covid-19 starebbe "provocando shock simultanei sul fronte della domanda e offerta ". Ecco perché Moody's ha rivisto le previsioni di crescita per il 2020 di tutte le economie del G-20, abbassandole a +2,1%, ovvero 0,3% punti percentuali in meno rispetto alla stima di febbraio.

Il rapporto di Moody's

Il taglio colpisce la Cina in modo abbastanza netto: le previsioni su Pechino passano da +5,2% a +4,8%. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'agenzia vede il pil reale americano in crescita dell'1,5% a fronte di una prima stima dell'+1,7%.

In ogni caso Moody's riconosce come " la piena valutazione dei costi economici non sarà chiara per qualche tempo. La paura del contagio attenuerà l'attività dei consumatori e delle imprese. E più tempo servirà a famiglie e le imprese per riprendere la normale attività, maggiore sarà l'impatto economico ". Detto altrimenti, " i rischi di recessione globale sono aumentati " anche se " le misure di politica fiscale e monetaria contribuiranno probabilmente a limitare il danno nelle singole economie ".