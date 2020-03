Coronavirus, Ocse lancia l'allarme: "Italia a crescita zero"

"Una minaccia senza precedenti per l'economia globale" . L'Ocse lancia l'allarme, sottolineando come il coronavirus rappresenti il più grandi pericolo dalla crisi finanziaria a oggi. Un pericolo che azzoppa la crescita economica dell'Italia e che mette il freno a quella globale, condannata anch'essa a una frenata, seppur meno brusca di quella tricolore.

L'Organizzazione parigina per la cooperazione e lo sviluppo economico taglia di mezzo punto percentuali le stime di espansioni mondiali per il 2020 e pronostica un 2020 a crescita zero per il Belpaese.

A causa del Covid-10, nel suo Interim Economic Outlook, l'Ocse stia che il Pil globale quest'anno crescerà del 2,4%, contro il +2,9% del 2019. Nel rapporto di legge: "Tutto ciò insieme al forte deterioramento dei mercati mondiali e alle crescenti incertezze deprimerà la crescita del Pil nella prima parte dell'anno e potrebbe spingerla sotto lo zero nel primo trimestre del 2020" . E, se le cose dovessero ulteriormente peggiorare, l'Ocse prevede che la crescita globale potrebbe addirittura dimezzarsi rispetto alle previsioni di novembre e fermarsi all'1,5% nel 2020.

Ne report è allarme rosso in Italia, dove per colpa del virus "cinese", l'economia rimarrà ferma al palo: tenendo conto dell'emergenza internazionale, viene calcolato che il Pil nostrano nel 2020 resterà fermo, dopo il +0,2% del 2019 e contro il +0,4% previsto per quest'anno nell'Economic Outlook di novembre. Per il 2021 l'Ocse stima invece una ripresa a +0,5%, lasciando invariata la sua previsione di novembre. Le cifre dell'Ocse sono peggiori di quelle del governo, il quale a settembre, nella nota di aggiornamento del Pil aveva pronosticato un +0,4% per il 2020 e un +0,8% per il 2021.

Sulla stessa barca dell'Italia anche la Corea, che hanno anche indotto misure di contenimento come quarantene e chiusure delle frontiere, anche se su scala minore, mentre in Cina – Paese del focolaio – la situazione è assai peggiore. Qui, si legge, "gli sforzi di contenimento del coronavirus hanno comportato quarantene e restrizioni diffuse sulla mobilità dei lavoratori e sui viaggi, con conseguenti ritardi non pianificati nel riavvio delle fabbriche dopo le vacanze del Capodanno lunare e tagli drastici in molte attività del settore dei servizi. Queste misure implicano una notevole contrazione della produzione mentre persistono gli effetti dell'epidemia" .