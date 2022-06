Le cripto truffe cresciute di 60 volte. In 14 mesi danni per oltre un miliardo

Dal Casanova ricco e raffinato esperto di criptovalute che colpisce sulle app di incontri, ai falsi investimenti in valute digitali che garantirebbero guadagni da sogno. Per arrivare a presunti agenti di polizia che chiedono un versamento in criptovalute a utenti sprovveduti. Questi sono solo alcuni dei più diffusi stratagemmi utilizzati dai criminali per ingannare gli utenti più inesperti secondo un rapporto della Federal Trade Commission, agenzia governativa statunitense a tutela dei consumatori.

Tra gennaio 2021 e marzo 2022, poco più di 14 mesi, le cripto truffe, o crypto scam, hanno fruttato oltre un miliardo di dollari. A fronte di 46 mila segnalazioni. Ma le stime secondo lo studio sarebbero in difetto, perchè solo il 5% delle vittime segnala il furto alle autorità. Il trend di crescita poi non lascia dubbi: nel 2021 la Ftc aveva rilevato un volume truffaldino di 80 milioni di dollari, a fronte di 7mila segnalazioni. «Quasi sessanta volte quello del 2018», ha rilevato l'agenzia.

Il rapporto è un'altra tegola sulla credibilità del mondo cripto, che di recente ha vissuto un crollo che ha portato il bitcoin, la valuta più scambiata, a polverizzare fino a più del 50% della sua capitalizzazione rispetto ai suoi massimi.

La maggioranza dei pagamenti ai truffatori, rileva il rapporto, sono stati effettuati in Bitcoin (70%), seguiti da Tether (10%) e Ether (9%).

A facilitare l'opera dei criminal, segnala la Ftc, è il fatto che non esistano banche o altre autorità in grado di monitare le transazioni e prevenire le truffe, quindi le vittime non possono più recuperare le loro criptovalute. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui la responsabile del Tesoro Usa, Janet Yellen (in foto), ha richiamato sulla necessità di un quadro normativo. E la Bce, addrittura, le ha definite pericolose.

Come rilevato dalla Ftc, quasi la metà delle persone truffate (il 49%) è stato adescato con un post o un messsaggio sui social. La più utilizzta è Instagram (32%), poi Facebook (26%), WhatsApp (9%) e Telegram (7%).

Da segnalare poi che la media di denaro persa in queste truffe aumenta con l'età «toccando 11.708 dollari per le persone sulla settantina».