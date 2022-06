La crisi energetica spinge le azioni Tenaris al rialzo

Le chiamo le “crisis stocks” ovvero le azioni che salgono o scendono per situazioni eccezionali. Questo giro di drammi ci ha regalato le azioni energetiche e tra le diverse che ci sono quotate a Borsa Italiana una di quelle baciate dal Toro è proprio l'azione Tenaris.

Premetto che non mi sono mai piaciute le azioni che salgono o scendono per crisi come quella Ucraina e questo perché è facile comprare quando la crisi impera ma quando la crisi smette di essere crisi non ti telefona mai a casa il giorno prima. E rischi di trovarti il fumo passando dalle stelle alle stalle in poco tempo.

Ma d'altro lato è impossibile negare l'evidenza e se ci sono state azioni che hanno fatto la fortuna degli investitori sono proprio le “crisis stocks”. Il nostro Independent Trend Index, ranking che tutti possono consultare gratuitamente a questo link >> e che seleziona ogni giorno le migliori azioni del listino italiano, ne ha intercettate diverse dall'inizio della guerra in Ucraina e quindi siamo “costretti” oggi ad analizzare le azioni Tenaris.



Solo da inizio anno ad oggi, come indicato sul grafico, i prezzi sono aumentati del 71%. Il rialzo è pulito, senza scossoni che potessero fare temere il peggio. Recentemente è poi arrivata la ciliegina sulla torta: rottura dei massimi (e conseguente aumento di volumi).

Questo trend si conferma anche nel quadro globale, ovvero nel grafico ampio che ci mostra l'andamento degli ultimi 20 anni: i ricavi sono aumentati fino a sfiorare i massimi. Che azioni Tenaris siano caratterizzate da una fortissima forza finanziaria ci è poi chiaro anche da altri elementi, dalla scala Piotroski (in cui viene indicata una forza di 7 su 9) fino alla percentuale di ROIC e WACC.



Il debito, da parte sua, non risulta un problema, essendo da tempo di gran lunga minore dei guadagni.

Il quadro si conferma poi nelle notizie diffuse dalla società. È di ieri l'approvazione del bilancio 2021, chiuso con un utile netto di oltre 1 miliardo di dollari. Per quanto riguarda l'anno in corso, gli esiti sono forse ancora migliori: nei primi tre mesi del 2022 Tenaris segnala ricavi per 2,4 miliardi di dollari (il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Aumento decisamente positivo anche per l'Ebitda margin, salito dal 16,6 al 26,5%. Secondo le previsioni dei vertici della società, nel secondo trimestre dell'anno ci sarà un'ulteriore crescita delle vendite. Le prospettive sono rosee, se non ne approfittiamo ora, quando?