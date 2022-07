La crisi di governo vista dalle borse e dallo spread

Durante gli ultimi giorni gli indici borsistici, soprattutto quelli italiani, hanno assorbito il colpo della crisi di governo perché gli operatori erano convinti che le dimissioni del premier Mario Draghi potessero concludersi con un nulla di fatto. Dopo quanto accaduto nelle ultime 24 ore, la fiducia si è sgretolata e i cocci stanno cadendo sui listini.

Aggiornamento delle 12:00

Milano riduce lo strappo e si assesta a -1,44%. Positive soltanto Parigi, Tokyo e Seul, in attesa di vedere come reagiranno gli indici di New York.

Le principali borse alle 12:00 del 21 luglio 2022

L'Euro Stoxx 50 è un indice che include le più importanti aziende dell'eurozona, composto da 50 titoli di undici diversi Paesi, tra i quali l'Italia con Enel, Eni e Intesa Sanpaolo.

Lo spread si assesta a 224 punti base ma, vale la pena sottolineare che, toccata quota 230, i rendimenti dei titoli di Stato italiano superano quelli della Grecia. Soglia che, peraltro, è stata superata più volte durante la mattinata.

La situazione in Italia e nel mondo

L’indice Ftse Mib perde l'1,91% rimane in rosso dopo l'apertura a -2%. L’indice tedesco, il Dax, è nelle cifre rosse per lo 0,85%, fanno meglio Londra (-0,39%) Parigi (-0,38%) e l’Ibex 35, la borsa spagnola (-0,35%). In America le borse non sono ancora aperte e ieri hanno chiuso tutte in positivo. Al momento attuale l’indice S&P 500 Wix, legato ai future e in fase di preapertura, è in positivo dell’1,27%, in ripresa rispetto al -0,41% fatto registrare in mattinata.

In Asia, il Nikkei ha fatto segnare il +0,44% ma va anche detto che la Banca del Giappone (BoJ) ha comunicato di non intendere alzare i tassi direttori e questo ha certamente avuto un peso sullo slancio degli operatori. Tra le altre principali borse, le cui contrattazioni sono ancora in corso, sono in positivo Seul +0,93% e l’Ftse China 50 (+1,27%). Hong Kong è Shangai perdono terreno, rispettivamente il -1,51% e il -0,99%.

Lo spread

Mentre scriviamo, alle 11 e 10 del 22 luglio, lo spread – ossia il differenziale tra i rendimenti dei Bond dello Stato italiano e di quelli tedeschi a 10 anni, è a 230 punti base, in contrazione dopo avere raggiunto quota 243, comunque in altalena rispetto ai 230 punti alla chiusura dei mercati di ieri sera. Tradotto in cifre più misurabili, per pagare il proprio debito l’Italia deve remunerarlo circa il 2,35% in più rispetto a quanto spende la Germania