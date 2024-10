Le cucine stellate nel mirino di Benetton. 21 Investimenti compra TheNiceKitchen

Ascolta ora 00:00 00:00

Il private equity di Alessandro Benetton, 21 Invest, ha acquisito la maggioranza di TheNiceKitchen, gruppo specializzato nella produzione di sistemi per cucine professionali, da BeNice Holding. La società target è stata fondata nel 2013 con l'acquisizione di Modular Professional Srl, focalizzata nella produzione di cucine modulari, piani cottura, forni e lavastoviglie. Nel 2019 l'acquisizione e la successiva integrazione di Coldline Srl, fondata nel 1995 da Alessandro e Gianluca Bagante e leader nel segmento della refrigerazione professionale. TheNiceKitchen è diventata così un complesso che integra le tecnologie di cottura, refrigerazione e lavaggio.

Ora 21 Invest affiancherà nell'azionariato Alessandro e Gianluca Bagante, che hanno incrementato la propria partecipazione nel gruppo e continueranno ad affiancare l'azionista di maggioranza nella scelta delle strategie. Si conclude così la procedura di ricerca di nuovi soci avviata dalla BeNice Holding di Lauro Buoro tramite Unicredit. L'esito, alla fine, è stato un disimpegno totale dell'imprenditore. Buoro con la sua holding è, infatti, il principale azionista di Nice, gruppo veneto della domotica, quotato fino al 2019 e oggi partecipato dal Fsi che è entrato con un aumento di capitale riservato da 100 milioni alla fine del 2023.

TheNIceKitchen produce la sua intera gamma in Italia nei siti di Torreglia, in provincia di Padova, e San Vendemiano, in provincia di Treviso, impiegando circa 300 dipendenti. Nel 2023 il gruppo ha registrato ricavi pari a circa 55 milioni di euro, di cui il 60% proveniente da mercati esteri. Il processo di evoluzione digitale della cucina è il cardine del progetto TheNiceKitchen, che detiene inoltre partecipazioni nelle padovane Linear-Bi, produttrice di contenitori per la consegna di alimenti a domicilio, e Merryday, specializzata nei piatti pronti per il food delivery.

Per Alessandro Benetton, Presidente e fondatore di 21 Invest, «TheNiceKitchen rappresenta un'eccellenza del territorio veneto, un perfetto connubio di innovazione, know-how e design».

L'obiettivo del suo private equity, ha aggiunto, è «promuovere una crescita sostenibile, non solo in termini di espansione dimensionale e di mercato, ma anche creando nuovi posti di lavoro, così da rafforzare la competitività del gruppo».