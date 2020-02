Cyberoo, dalla Via Emilia alla Silicon Valley attraverso Piazza Affari

Maddalena Camera

Esordiente all'Aim, il mercato di Borsa Italiana riservato alle Pmi, è entrata nel mercato californiano. La società emiliana, specializzata in un settore di grande avvenire come la cybersecurity, ha siglato un accordo quinquennale con Freedcamp, società di software che ha per clienti colossi come Google, Apple, Airbnb e PayPal. Alla società di Palo Alto Cyberoo metterà a disposizione i servizi di Offensive Security & Ethical Hacking, attività specialistiche per verificare e monitorare i livelli di sicurezza informatica.

Lo spiega con giusto orgoglio Veronica Leonardi, Chief Marketing Officer della società che ha circa 100 dipendenti, 6,6 milioni di fatturato e 600 clienti che crescono al ritmo del 20% all'anno.

«Ci siamo adattati alle richieste del mercato - spiega Leonardi -: siamo nati nel 2008 per vendere prodotti informatici alle aziende. Ma il mercato era difficile e i margini scarsi. Ecco perché siamo passati ai cosiddetti Managed Services, come ad esempio i servizi di gestione di data center e altro. Ma ora ci stiamo focalizzando su un segmento particolare, vale a dire i servizi di sicurezza informatica». Ossia i cyber security services, che comprendono i servizi di antispam, ma anche il controllo accessi da parte degli amministratori di sistema e il monitoraggio delle minacce informatiche. L'azienda è partner di Kaspersky che fornisce anche l'antivirus. Inoltre realizza corsi sulla sicurezza informatica e di Digital Transformation per aiutare le aziende nei processi di trasformazione digitale. La società ha sede a Reggio Emilia e in Ucraina per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo. «Abbiamo scelto l'Ucraina - dice Leonardi - per la presenza di numerosi laureati nel settore informatico: 16mila all'anno. Inoltre il Paese è al primo posto per la disponibilità di sviluppatori It nel comparto Cyber Security». Cyberoo ha anche siglato, a fine 2019, un accordo con l'Università ucraina per tirocini e borse di studio ai migliori studenti al fine di assicurarsi nuovi specialisti in Cyber Security. Quanto all'Italia, a inizio anno è stato aperto un nuovo ufficio a Milano e sono state fatte 10 nuove assunzioni.