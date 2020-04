Dall'indennità ai congedi extra: in Bankitalia pioggia di bonus per tutti

Lo scorso 30 marzo il direttore generale di Bankitalia, Daniele Franco, ha inviato una lettera ai suoi dipendenti contenente le misure straordinarie valide al tempo del coronavirus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, Bankitalia è stata molto generosa. Gli impiegati degli uffici potranno contare su " un giorno di congedo compensativo Covid " ogni 37,5 ore effettuate a partire dal 9 marzo. Questi soggetti hanno due possibilità: godere di tali benefici fino al 2021 o monetizzarli nell'aprile del 2022, seguendo " criteri e modalità di corresponsione previsti per il congedo per festività soppresse ".

Ci sono poi i dipendenti che quotidianamente devono raggiungere il luogo di lavoro, situato al di fuori dei loro comuni di residenza. Qui vale " l'indennità per chilometro con riferimento alla distanza tra le località interessate ", oltre al rimborso degli eventuali pedaggi autostradali e del parcheggio nei garage privati o sulle strisce blu.

Anche i lavoratori che svolgono le proprie attività da remoto, in regime di smart working, possono contare su benefici non da poco. I dipendenti che dal 9 marzo lavorano secondo le modalità del lavoro delocalizzato e off-site potranno sperare in 100 euro al mese in più " a titolo di compensazione degli oneri derivanti dallo stabile svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile ".

Benefici per tutti

Capitolo ammalati. Che cosa succede ai dipendenti che dovessero essere contagiati dal nuovo coronavirus? Dal 10 aprile al 31 dicembre 2020 è previsto un piano di assistenza sanitaria ad hoc oltre a quello standard, già previsto. In più spicca un'indennità giornaliera di 100 euro in caso di contagio da Covid-19 (misura che scatta allo scoccare dell'ottavo giorno di quarantena) e ben 3mila euro al termine di un eventuale ricovero in terapia intensiva. Ma non è finita qui, perché una volta che il paziente lavoratore della Banca d'Italia tornerà a casa, avrà diritto a un medico a domicilio o al trasporto, se dovesse andare in un istituto specializzato.

L'elenco dei benefici prosegue con una baby sitter o collaboratrice familiare per cinque ore e consegna della spesa. La comunicazione inviata da Franco specifica che " il costo è interamente a carico della Banca ".