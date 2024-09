De Agostini fa shopping debutto nel farmaceutico

Ascolta ora 00:00 00:00

De Agostini mette piede nel business farmaceutico. La holding industriale controllata delle famiglie Boroli e Drago ha rilevato dal fondo di private equity Aksìa il controllo di Content Group, fornitore di servizi nell'industria farmaceutica che quest'anno punta a un fatturato di 100 milioni di euro con una quota export superiore al 50%. In particolare, Content è leader europeo nello sviluppo e nella produzione conto terzi di medical devices e prodotti farmaceutici nei segmenti oftalmico e inalatorio.

Il gruppo Content è formato da due entità: COC Farmaceutici, fondata nel 1990 e focalizzata principalmente nella produzione di dispositivi medici, e Tubilux Pharma, società con oltre 80 anni di attività nello sviluppo e produzione di prodotti farmaceutici.

«L'acquisizione di Content Group è coerente con la strategia di investimento di De Agostini, che punta su aziende industriali italiane a forte vocazione internazionale, con buona generazione di cassa, elevate prospettive di crescita e un management team solido e competente», commenta Marco Sala, amministratore delegato di De Agostini. Per De Agostini si tratta del debutto nel settore farmaceutico «che abbiamo studiato a fondo in questi mesi, nel quale l'Italia esprime posizioni di assoluta eccellenza a livello europeo e che è sostenuto da favorevoli macro-trend strutturali», ha precisato Sala.

Il gruppo farmaceutico emiliano, che vanta tre stabilimenti produttivi a Rovereto sul Secchia (Modena), dove ha la sede principale, Sant'Agata (Bologna) e Pomezia (Roma), negli otto anni sotto il controllo di Aksìa è cresciuto al tasso del 10% annuo in virtù di un piano di espansione in Italia e all'estero, dell'ampliamento del portafoglio prodotti e dell'estensione della capacità produttiva. «Siamo orgogliosi di aver affiancato Content Group in questo importante percorso di crescita. Il futuro si prospetta radioso, grazie al raggiungimento di una posizione di leadership a livello mondiale», rimarca Nicola Emanuele, founding partner di Aksìa.

L'obiettivo di De Agostini è accelerare lo sviluppo internazionale di Content Group, accompagnando l'azienda in un percorso di crescita nel lungo periodo.

De Agostini va così ad aggiungere il settore farmaceutico al proprio portafoglio di attività industriali in altri settori (editoria, gaming e lotterie, asset management e media), mettendo a disposizione di Content Group la propria esperienza industriale nel costruire e supportare gruppi leader nei rispettivi mercati, favorendone il percorso di crescita a livello globale.