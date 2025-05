Deliveroo entra nell'orbita Doordash

Ascolta ora 00:00 00:00

Il colosso americano Doordash conquista Deliveroo e si dota di una base per espandere le sue attività di consegne nel Vecchio Continente, verso cui aveva già fatto un primo passo nel 2021 con l'acquisizione della piattaforma finlandese Wolt. Il cda di Deliveroo ha accettato la proposta formulata dagli americani raccomandandola ai propri azionisti che, se aderiranno, riceveranno 180 pence ad azione, con un premio del 29% sui corsi di Borsa, e vedranno valorizzata Deliveroo 2,9 miliardi di sterline (circa 3,4 miliardi di euro).

L'operazione conferma il trend di consolidamento che sta vivacizzando il settore dopo la fine del boom innescato dalla pandemia e che ha portato quest'anno Prosus a rilevare Just Eat Takeaway.com e Wonder Group ad acquistare Grubhub. La stessa Doordash, poche ore dopo l'annuncio di Deliveroo, ha sferrato un altro colpo, acquistando per 1,2 miliardi di dollari la piattaforma di prenotazione SevenRooms. Doordash, che si finanzierà con un prestito di 2,85 miliardi di dollari erogato da Jp Morgan, è presente in oltre 30 Paesi, tra cui Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda, dove distribuisce i prodotti di oltre 500mila imprese e ristoratori locali e serve 42 milioni di utilizzatori attivi mensili. Deliveroo lavora in 9 Paesi, tra cui Italia, Francia e Gran Bretagna, è partner di 176 mila esercizi, 130 mila rider e serve circa 7 milioni di clienti attivi mensilmente. «Doordash e Deliveroo - spiega la nota - operano in modo complementare a livello geografico e il gruppo allargato avrà una presenza globale in oltre 40 Paesi, servendo circa 50 milioni di utenti attivi mensili». Nel 2024, le due società hanno generato insieme un valore lordo degli ordini di circa 90 miliardi di dollari.

Doordash capitalizza 80 miliardi di dollari e nel 2024 ha generato ricavi per 10,7 miliardi, contro i 2 miliardi di sterline di fatturato e i 2,5 miliardi di sterline market cap del gruppo fondato da Will Shu e Greg Orlowski.