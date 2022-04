Stretta su condizionatori negli uffici pubblici: cosa cambia

È arrivata una stretta a termosifoni e condizionatori nelle pubbliche amministrazioni: dal primo maggio 2022 al 31 marzo 2023, la media ponderata della temperatura degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi centigradi (più 2 gradi di tolleranza) e non dovrà essere minore dei 27 gradi (meno due gradi di tolleranza). È previsto da un emendamento al decreto legge bollette approvato dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive delle Camera. Nello specifico, per risparmiare, il governo ha deciso che la temperatura dei condizionatori non deve essere minore dei 27 gradi e quella dei termosifoni non dovrà superare i 19. Dalla norma sono esclusi ospedali, cliniche e case di cura.

La risposta alla crisi energetica

Come abbiamo visto sul Giornale.it, il premier Mario Draghi aveva domandato se fosse meglio la pace o il condizionatore acceso, il cui significato è strettamente legato alla dipendenza italiana dal gas russo. " Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace ", affonda. Ma rassicura, perché anche senza il gas russo " fino a fine ottobre siamo coperti, le conseguenze non le vedremmo fino all'autunno ". Da qui, la decisione di iniziare a risparmiare qualcosina negli uffici pubblici previsto dal nuovo emendamento. Oggi, secondo una disposizione del 2013, la temperatura è fissata rispettivamente a 20 gradi e 26 gradi, sempre con 2 gradi di tolleranza: i limiti, quindi, saranno ritoccati di un grado.

Il consumo di condizionatori e termosifoni

Secondo l'Istat, almeno il 70% delle spese energetiche delle famiglie è per riscaldamento e raffreddamento degli appartamenti. D'inverno, il 50,3% usa il gas e il 18,3% l'energia elettrica. " In particolare quest’ultima - sottolinea Legambiente nel suo rapporto Civico 5.0 - per effetto dei cambiamenti climatici che vede città sempre più calde, inizia ad assumere un ruolo sempre più rilevante spostando, ad esempio, il picco dei consumi elettrici dai mesi invernali a quelli estivi". Lievita, così, il costo delle bollette della luce che nel 2019 è stata pari a 47,31 euro/mese, in pratica il 34% della spesa energetica complessiva media di ogni famiglia: " 1.639,72 euro l’anno di media per i consumi energetici dell’abitazione, nello specifico 136,64 euro al mese di cui 89,33 euro/mese per il gas ", si legge su Repubblica.

Secondo alcune indagini del settore, il condizionatore è l'elettrodomestico che consuma di più in assoluto con una media di 450 KW/h l'anno e una spesa media di 120 euro. Al secondo posto si trovano i frigoriferi: quelli più moderni, di classe A, sempre attivi, consumerebbero circa 305 Kw/h. Tra gli elettrodomestici più utilizzati, consumi alti anche dai phon da 1800 Watt che, usati per mezz'ora al giorno, consumano 290 KW/h mentre una lavatrice di classe A, con 260 cicli l'anno, consuma circa 240 KW/h. Secondo i dati della Terna, il 23,7% dei consumi complessivi riguardano gli usi domestici. E poi, il 44,9%, riguarda l'industria mentre il 29,1% si rifà al settore dei servizi. Come ormai sappiamo, invece, il 39% del gas è il fabbisogno energetico italiano di cui il 40% proviente dalla Russia.