Il pasticcio del governo: dl Liquidità "scaduto"

Dell’attuazione del decreto Liquidità sembra che si siano perse le tracce. Il Dl 23/2020 messo in campo dal governo ad aprile, quando l’Italia era ancora in lockdown per l’emergenza sanitaria, è ancora fermo al palo. È vero che tale provvedimento non include misure considerate urgentissime ma, in modo del tutto incredibile, nessuno degli otto decreti applicativi previsti per rendere pienamente efficace il suo impianto normativo ha ancora visto la luce. E, ancor più sorprendente, per cinque di essi è già scaduto il termine per l'adozione.

A sottolineare ciò è Il Sole 24 ore. Il quotidiano economico e finanziario spiega, inoltre, che il ministero dell'Economia sta lavorando per mettere a punto le modalità per il rilascio da parte di Sace, nell'ambito della nuova forma di operatività con finalità di sostegno e rilancio dell'economia, delle garanzie statali per i finanziamenti alle imprese con sede in Italia, entro l'importo totale massimo di 200 miliardi e l'individuazione delle attività svolte da Sace per conto del Mef. Si tratterebbe di un decreto senza scadenza vista l'operatività della norma a partire dal 2021.

Ha, invece, passato la scadenza prevista il Dm Infrastrutture, quello che deve individuare la quota di mutuo da sospendere relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Le cose non vanno meglio al ministero delle Politiche agricole che avrebbe dovuto individuare le modalità per la concessione da parte di Ismea di mutui a tasso zero per iniziative di sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di prestiti in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e istituire il fondo rotativo per la ristrutturazione dei mutui per il sostegno delle aziende del settore agricolo alimentare. Ma il 5 agosto è passato da un pezzo.