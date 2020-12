I ristori? L'ultima presa in giro di Conte

I sussidi elargiti dal governo giallorosso tramite Dl Ristori alle categorie colpite dalla crisi economica provocata dall'emergenza Coronavirus non basteranno a risollevare quei settori che adesso si trovano in ginocchio. Per quanto il premier Giuseppe Conte si mostri sicuro di quanto fatto per il popolo italiano, la realtà è che quei contributi a fondo perduto concessi a commercianti, ristoratori, esercenti ed artigiani bastano appena per coprire il 25% delle perdite di fatturato subìte in questo ultimo periodo.

A riportare questo importante dato è la Cgia, ossia la Confederazione generale italiana degli artigiani, che in una nota spiega come molte aziende saranno costrette a dover chiudere, nonostante gli aiuti dello Stato. "A seguito delle difficoltà di questi mesi, non è pertanto da escludere che almeno 350 mila piccole e micro aziende di questi settori chiuderanno definitivamente la saracinesca entro la fine di questo mese, lasciando senza lavoro almeno 1 milione di addetti" , afferma Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi Cgia di Mestre, nel comunicato riportato da "AdnKronos". Fondamentale, aggiunge Zabeo, invertire la rotta il prima possibile per evitare serie conseguenze e mantenere in vita quelle realtà che lottano per continuare a rimanere attive nonostante le difficoltà del momento. "Passare dalla logica dei ristori a quella dei rimborsi" , chiede il coordinatore, "In primo luogo indennizzando fino al 70% i mancati incassi e in secondo luogo abbattendo anche i costi fissi, così come ha stabilito nelle settimane scorse la Commissione Europea".

Pur riconoscendo l'importanza dei sussidi elargiti dal governo (" Dall'inizio della crisi pandemica fino a oggi, le risorse direttamente a sostegno delle imprese italiane ammontano a circa 35 miliardi di euro "), questi si sono comunque rivelati "del tutto insufficienti" . "Dopo l'approvazione dell'ultimo Dpcm, la situazione in questo periodo natalizio è destinata a peggiorare ulteriormente" , afferma dunque con preoccupazione Cgia. Sarebbe quindi utile, spiega ancora l'Ufficio studi Cgia, una deroga alla normativa vigente per quanto riguarda i contributi Inps, per eliminare "il versamento riferito al minimale prestabilito, consentendo così agli interessati al solo versamento dei contributi calcolati sull'effettivo reddito prodotto negli esercizi 2020 e 2021". Quest'anno, ricorda la Confederazione generale italiana degli artigiani, il reddito minimale per gli artigiani ed i commercianti che versano il contributo previdenziale raggiunge i 16mila euro. Eliminando il contributo minimale, queste categorie, che hanno un'aliquota del 24%, beneficierebbero di un risparmio pro-capite che si aggira intorno ai 3.850 euro.