Doris: "Per chi fa il cassettista meno tasse sul capital gain"

«Defiscalizzare, in modo graduale, l'imposta sul capital gain, per chi investe sul lungo periodo, può aiutare a portare il risparmio verso l'economia reale. Lo abbiamo visto con i Pir quanto sia stato efficace». È quanto ha sostenuto ieri Massimo Doris (nella foto), presidente di Assoreti e ad di Banca Mediolanum, concludendo i lavori del Forum di Assoreti.

In merito alla fuoriuscita di risparmi italiani verso l'estero, Doris ha spiegato che «far investire il cliente al 100% in Italia non è nel suo interesse», perchè «bisogna diversificare». Per cui, «noi facciamo investire i nostri clienti in buona parte in Italia, ma non tutto». Anche perchè «così come i risparmiatori italiani investono all'estero, anche gli americani, gli inglesi investono qui». La domanda è cosa fare per «attrarre il capitale estero», ha sottolineato Doris, ritenendo che «questo sia un tema da percorrere e chiedere alle istituzioni, al governo. Non tanto per noi, quanto per il sistema Paese». Inoltre, la defiscalizzazione «aiuterebbe tutti», in quanto, «se il risparmio viene investito nell'economia reale, lo sconto fiscale lo Stato lo vedrà tornare in maggiori consumi».

In merito alla necessità di maggiori investimenti in equity, «è verissimo», sostiene Doris, aggiungendo che Assoreti sta facendo la sua parte.

In Italia c'è un tema che riguarda i fondi pensione, in quanto «dovrebbero essere investiti molto di più in azioni di imprese: l'equity è volatile ma non è rischiosa», ha precisato il banchiere. «Le statistiche - ha aggiunto - dimostrano che se prendiamo qualunque investimento diversificato a 30-40 anni, il ritorno è pazzesco se confrontato con il mercato obbligazionario».