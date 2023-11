Due bond da 3 miliardi. Intesa fa boom negli Usa

Il bond di Intesa Sanpaolo fa il pieno negli Stati Uniti. Il gruppo guidato da Carlo Messina (in foto) ha collocato sul mercato, in due tranche, un'emissione da 3 miliardi di dollari complessivi, che ha avuto una maxi domanda di quasi 11 miliardi: oltre tre volte e mezzo l'offerta. Si tratta della più grande emissione per Intesa Sanpaolo degli ultimi 10 anni. Nel dettaglio, la prima tranche - di 1,5 miliardi e di tipo senior preferred - ha una durata di 10 anni, con una cedola fissa del 7,2%; la seconda è senior preferred a 30 anni, sempre da 1,5 miliardi, e cedola fissa del 7,8 per cento. «Cogliendo l'opportunità di un mercato ancora molto positivo», afferma Alessandro Lolli, responsabile direzione centrale tesoreria e finanza di Intesa Sanpaolo, «sostenuti dal miglioramento dell'outlook del rating sovrano di Moody's, siamo ritornati con successo sul mercato americano perfezionando una transazione di ben 3 miliardi di dollari, a riprova del forte riconoscimento del nome Intesa Sanpaolo». La tranche a 10 anni è la più grande in senior preferred per questa scadenza mai realizzata dalla banca italiana. Mentre quella a 30 anni è la più lunga in senior preferred emessa nel 2023 da emittenti bancari in dollari.

L'emissione, destinata principalmente al mercato statunitense, ha visto nella tranche a 10 anni partecipare 275 investitori con una distribuzione geografica che ha visto il seguito maggiore da Usa e Canada con il 71,8%, il 13,6% dal Regno Unito ed il 10,2% dall'Asia. La tranche a 30 anni ha coinvolto invece 226 investitori con il 73,6% tra Usa e Canada, il 17,6% dal Regno Unito e il 5,5% dall'Asia. L'operazione è stata curata, oltre che dalla Divisione Imi Cib del gruppo, da Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Morgan Stanley, Td Securities e Wells Fargo come joint bookrunner.