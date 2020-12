Ecco come avere 3000 euro sul conto corrente con l'addio ai contanti

Ormai ci siamo, mancano solo poche settimane e poi avrà avvio il piano architettato dal premier Giuseppe Conte per convincere gli italiani a rinunciare al denaro contante in cambio di rimborsi e di una quanto mai singolare lotteria a premi.

Un metodo pensato dal governo giallorosso per combattere, almeno secondo la versione ufficiale, l'evasione fiscale ed al contempo uno strumento efficace per mettere nel mirino i conti degli italiani che vi aderiranno. Con l'attuazione del cashless e la conseguente limitazione della circolazione dei contanti, secondo l'esecutivo, i cittadini italiani dovrebbero ricorrere sempre più spesso ai pagamenti elettronici, permettendo così alle autorità di tracciare ogni transazione. In molti hanno visto in ciò una sorta di intrusione dello Stato, ecco perché proprio per rendere più appetibile l'adesione al piano, è stata proposta la "seducente" lotteria degli scontrini e del cashback. Lo stesso presidente del Consiglio Conte, che tanto tiene a questa sua creatura, non perde mai occasione di presentarla agli italiani in occasione di ogni sua uscita. L'ultima volta è stata nel corso della sua diretta sul Dpcm di Natale, quando ha dato inizio ad una vera e propria televendita (con tanto di grafici) finalizzata a promuovere le iniziative economiche del governo.

La data, dunque, si avvicina. Per quanto riguarda il cashback, secondo quanto riferito da ItaliaOggi, l'iniziativa comincerà il prossimo 1° gennaio 2021, con rimborsi del 10% sull'importo degli acquisti effettuati tramite carta. Dall'8 dicembre sarà possibile effettuare la registrazione sulla app IO ed abilitare le proprie carte su cui ricevere i rimborsi.

Il programma prevede che, con un minimo di 50 pagamenti, chi aderisce al cashback potrà ricevere il 10% dell'importo speso, arrivando ad ottenere fino a 150 euro di rimborso. Per vedersi accreditare il denaro, bisognerà accedere mediante Spid (sistema unico di accesso con identità digitale) o carta di identità elettronica con pin. Necessario, al fine di ricevere i rimborsi, registrare il codice Iban del conto sul quale si vuol vedere accreditato quanto spetta.

Naturalmente per partecipare si dovrà rinunciare ai pagamenti con contanti. Vanno bene tutti quegli acquisti effettuati in bar, locali, centri commerciali e presso professionisti. Esclusi invece i pagamenti su siti di e-commerce online, quegli acquisti finalizzati allo svolgimento di attività professionali, oppure operazioni svolte presso sportelli Atm. Oltre a ciò, dall'8 al 31 dicembre 2020 si potrà aderire anche all'Extra cashback di Natale: basta registrare il proprio Iban entro la fine di questo mese. È tutto spiegato sul sito Cashlessitalia.it, in cui si legge, come riportato da ItaliaOggi, che "una coppia può ottenere solo a dicembre fino a 300 euro e raggiungere, a fine 2021, un rimborso complessivo di 900 euro".

La registrazone permetterà inoltre di accedere al cashback 10% ed a concorrere per il Super cashback il quale, senza obbligo di raggiungimento di una soglia di spesa minima per singola transazione, potrà portare alla "vincita" di 1500 euro ogni sei mesi, 3000 in 12 mesi. Come fare per accedere ai premi? Semplice. Bisognerà essere così ligi e spendaccioni da rientrare tra i primi 100mila contribuenti che hanno totalizzato in un solo semestre il maggior numero di transazioni digitali (ovvero tramite app di pagamento o carte). Il parametro sarà dunque il numero complessivo di "strisciate" concrete o virtuali, non l'importo speso.

La lotteria del Super cashback sarà attiva per gli acquisti effettuati in 3 semestri, vale a dire 1 gennaio 2021-30 giugno 2021, 1 luglio 2021-31 dicembre 2021, 1 gennaio 2022-30 giugno 2022. Come prevede il regolamento dei migliori giochi di Stato, come gratta e vinci e lotterie di vario genere, ovviamente, è richiesto il raggiungimento della maggiore età. Gli importi sono cumulabili: in un anno solare una coppia virtuosa e spendacciona potrebbe accumulare fino a 6mila euro.